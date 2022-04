Felipe Colombo disfruta del arte en primera persona desde niño. De padres actores, la actuación estuvo presente a partir de los seis años y todavía se mantiene en su camino. Tras pasar por distintos proyectos tanto en televisión, teatro y en la música, su actualidad está enfocada en "Sex", el espectáculo que dirige José María Muscari. "Tenía prejuicio pero no sobre la obra en sí. Tenía opciones para abordarlo, pero el prejuicio era conmigo y lo que podía aportar", recuerda sobre sus primeras sensaciones dentro del elenco.

Lejos de generar un conflicto a nivel pareja, Cecilia Coronado, su compañera desde 2017, fue una pieza clave para que se sume a la experiencia. "Me insistió para hacerlo porque nunca lo había hecho y nunca me habían visto haciendo algo así, era una energía que estaba bueno explorarla", se sincera. Además, comenta lo mucho que se disfruta en su hogar la música, un aspecto clave para él desde su juventud en México.

.

- ¿Cambió tu vida sexual desde que estás en este show?

- Cambió en que logré ver o conocer cosas que de otra manera no hubiera entendido tan claramente. El mundo de la sexualidad es muy vasto, tanto como la cantidad de gente que hay. Hay una energía tan fuerte que, a pesar de que modifica tu mundo íntimo donde hay cosas para experimentar, es cómo lidiás con tu energía sexual en la vida cotidiana. Las personas más liberadas suelen tener más liviandad para las cosas. La sexualidad te define en muchos aspectos, más allá de cómo la ejerzas.

- A lo largo de tu carrera, la música estuvo siempre presente, ¿qué rol tiene?

- Es importantísima en toda mi vida. El primer regalo importante que le pedí a Papá Noel fue una guitarra eléctrica. Subir al escenario a hacer música es algo que me apasiona. Durante mucho tipo me concentré en mi carrera como actor y ahora me volví a acercar a la música, en cuarentena me di cuenta que tenía una energía ahogada. Me puse a estudiar de vuelta y así nació Peiser, mi primer proyecto solista con canciones mías. Transito todo lo que implica hacer música: los videos, los looks, las letras, el estudio, volver a entrenar la voz. Estoy en una aventura con mucho entusiasmo.

-¿Tenés alguna conexión con tu hija Aurora a través de la música?

-Ella está más en las nuevas olas que nosotros pero eso es lo interesante, porque me ayuda a conocer lo que está sonando. Además, la conozco a ella porque la música te da un perfil, son gustos y lo que provoca cada tipo de música. En casa, a los tres nos gusta mucho y es muy enriquecedor, hay temas que me gustan, otros que no comparto para nada pero a Aurora le debe pasar lo mismo con lo que escucho yo.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Trabajador.

- ¿UNA VIRTUD?

- La paciencia.

- ¿UN DEFECTO?

- Pienso demasiado las cosas.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- La música y mi hija.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Los prejuicios.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Salir a correr.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Soy muy bueno haciendo la cama.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Cocino muy bien.

- COMIDA FAVORITA.

- Depende el día y el estado de ánimo.

Felipe Colombo es parte de "Sex".

- ¿UNA SERIE?

- No soy de ver series porque me olvido.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Psicólogo o sociólogo.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Prince.

- UNA CANCIÓN.

- “Sonata de Claro de Luna”.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Tolerancia.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Cecilia.

- ¿UN MIEDO?

- Que le pase algo a mi hija.

Felipe Colombo junto a Aurora y Cecilia, su pareja.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Viaje en un buen hotel con un lindo lugar para pasear y conocer.

- UN PLACER CULPOSO.

- Ningún placer me parece culposo.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Le pongo picante y limón a todo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Volar.