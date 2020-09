@Rfilighera

Luego de su paso por el “ Cantando 2020”, como reemplazo de Carmen Barbieri en una sola gala, Fátima Florez se apresta a presentar su gran capolavoro; “Fátima Superstar”, en el soporte online Teatrix, el próximo 2 de octubre a partir de las 21.

En charla con DiarioShow.com adelantó que “con este show gané el Estrella de Mar de Oro en Mar del Plata y recorrimos muchas localidades del país. En esta oportunidad voy a estar dialogando con el público y las primeras 400 personas que accedan al sistema podrán intervenir en un Zoom conmigo. Va a ser muy divertido y voy a llevar a cabo imitaciones a la carta”.

Para evitar riesgos técnicos, el show en sí será grabado. “Hoy sería imposible hacerla en vivo ya que se trata de una propuesta de gran magnitud arriba de un escenario, hay cinco cámaras, está bárbaro”. Sobre cómo se adapta a esta nueva forma de trabajar, la artista admitió: “Yo soy bicho de teatro y, lógicamente, no es lo mismo. Falta ese contacto directo con el público que es irremplazable, pero por eso esto no deja de ser una excelente opción para llegar a los hogares con una propuesta de humor que tanto hace falta actualmente”.

Siempre optimista, Fátima asegura sobre el regreso a la normalidad teatral que “la esperanza es lo último que se pierde. Pero soy realista, y por ahora no se vislumbra una solución a corto plazo. Hay que tener paciencia y no debemos volvernos locos. Como decía el gran ‘filósofo’ Julio Grondona: ‘Todo pasa’”.

Fátima Florez reemplazó a Carmen Barbieri y se armó revuelo.

“CANTANDO” Y POLÉMICA

Su performance en lugar de Carmen Barbieri hace unos días fue tan celebrada como criticada por la misma Carmen -que está recuperándose de una parálisis facial ocasionada por el virus conocido como “culebrilla”- y por eso algunos arriesgaron que la propia capocómica le habría bajado el pulgar en el certamen. “Fue simplemente por una gala. Así estaba estipulado. Yo estoy para hacer humor, no para concursar. Por otra parte, cuando terminé mi cuadro la llamé a Carmen para ver qué le había parecido y ella me dijo que estaba súper emocionada, me felicitó y además dijo que no podía creer lo bien que había estado”, aseguró Florez sobre este tema.

Por R.F.