A mediados del año pasado, Fabián Doman sorprendió al dejar la conducción de “Intratables”, ya un clásico de la tevé, para hacerse cargo de la comunicación institucional de Edenor. Poco después pegó otro salto impensado: lanzarse como candidato nada menos que a presidente del Club Atlético Independiente. Queda claro que el hombre no es de los que se amilanan fácilmente.

Por eso, tras su breve exilio televisivo, regresa para encarar un desafío fuerte: apuntalar las tardes de El Trece con “Momento D”, a partir de este lunes 14, a las 14.30. En charla con DiarioShow.com, el periodista cuenta que “vuelvo renovado, porque estar afuera un tiempo de la televisión te renueva. Fueron 9 meses sabáticos”.

Acerca de su salida de América y posterior desembarco en la compañía de energía eléctrica, admite que “a mí también me sorprendió. Porque no fue una mala experiencia, fue breve, intensa, aprendí mucho sobre ese negocio; pero hubo circunstancias en el medio como lo de Independiente que tornaban incompatible esa historia. Pero la tevé sí es compatible, por lo que aquí estoy, volviendo a lo que a mí me gusta que es la tele y a seguir peleando en Independiente, club del que voy a ser presidente en algún momento del año”.

A principios de diciembre, poco antes de las elecciones, la Junta Electoral de Independiente determinó la presencia de “irregularidades” en el armado de la lista de Unidad Independiente encabezada por él. Hubo intento de conciliación con el oficialismo de Hugo Moyano, sin acuerdo, llegó la feria judicial y todo se dilató. El espacio de Doman arremetió hace unos días solicitando judicialmente una audiencia entre todas las partes para acordar una fecha de realización de las elecciones en carácter de urgencia.

“Nosotros creemos que si nos dejan competir, vamos a ganar. Pero al postergarse tanto, en un momento de diciembre me dije 'yo mientras tengo que vivir' y ¿qué sé hacer yo?' Conducir en televisión. Por suerte me llamaron de tres canales, cuando me hablaron de El Trece les advertí que tengo ese objetivo de ser presidente del club y no tuvieron ningún problema” detalla.

Fabián señala que recibe buena onda de la gente en la calle. “Quizá porque no estoy tan vinculado a ningún partido político ni sector en un país tan 'agrietado', trato de mantenerme en el medio, aunque por supuesto tengo posturas políticas personales. Una persona allegada a mi novia me dijo: 'lo tuyo en Independiente es una mezcla de boludez y huevos' jaja” analiza Doman.

Los desafíos de la tevé abierta

¿Hay poca política en la tevé abierta? “Hay mucha opinión, que es muy seguida por el público según la opinión que sea, con buenos números de rating. Pero no hay programas de debate con los protagonistas de la política. Falta más oposición y oficialismo en la televisión. Los nombres que vemos son pocos y son siempre los mismos. Por eso Javier Milei se cuela, porque habla todo el tiempo” analiza el conductor.

Y ejemplifica: “los debates de candidatos midieron muy bien, es decir que hay ganas de la gente de verlo. Lo que faltan son figuras de la política”.

Fabián Doman asegura que conducir en tevé es lo que más le gusta.

Hablando del rating, Doman admite que “por supuesto estoy muy pendiente. Si un día medís mal pero sabés que el programa fue bueno y se produjo bien, al otro día medirás bien. El problema es cuando hacés un programa malo y medís bien; eso dura poco. Cuando los invitados son flojos, la temática no estuvo bien, el piso no acompañó; ahí está mal”.

Actualmente una gran parte del público ya no se informa a través de la tele sino de las redes sociales, con otro formato e inmediatez pero también otros riesgos como las famosas fake news. Al respecto, el periodista indica: “en nuestro caso tendremos interacción, yo me llevo muy bien con las redes. Creo que su valor, sobre todo Twitter, es la información que contiene -no tanto la opinión- que llega más rápido que en otros medios. Creo que las páginas webs de los medios de comunicación son muy importantes”.

No es novedad que en los últimos años la tevé abierta viene perdiendo rating de forma sostenida. Doman considera que “la gran caída se dio cuando el fútbol gratuito volvió a ser pago. ¿Cómo hace Estados Unidos para que la tele mida? Tiene un par de partidos de fútbol americano en la tevé abierta. Imaginemos si tuviéramos acá un River – Boca, no me refiero 'Fútbol para Todos' en sí, pero si a la televisión abierta le das un par de eventos relevantes como esos, el número sube. Pero es muy caro afrontar esos costos para los canales de aire. La tevé abierta está bastante bien para los recursos que tiene”.

La actualidad manda

Su competencia directa será Verónica Lozano, a quien Doman considera su amiga y describe su ciclo de Telefé como “un ciclo que tiene todo, muy bien hecho. Es linda la competencia con alguien tan bueno. 'Momento D' va a apostar mucho a la actualidad y cómo la presentamos. Por ejemplo el tema de la droga adulterada de estos días. Yo escuché planteos que realmente me llamaron la atención. ¿El estado tiene que hacese cargo de que la droga que se venda sea de buena calidad? Hay que cuestionar las cosas”.

Y se explaya: “para mí un drogadicto es un enfermo, no un criminal. Hay que ayudarlo. Pero ahora... no voy a aplaudir que tomen droga ni decir 'pobre chico, le vendieron adulterada'. La verdad es que el pibe toma droga”.

Con Viviana Salama vive un momento de felicidad y armonía.

Con mucha fe en su panel -Silvia Fernández Barrios, Cinthia Fernández, Gastón Marote, Carmela Bárbaro, Sebastián “Pampito” Parello y Gabriel Schultz- Doman señala que “vamos a contar las cosas como son”.

En pareja con Viviana Salama hace unos meses, Fabián no oculta que mencionarla le saca una sonrisa: “Es una genia, me acompaña, no es del medio pero entiende todo. Es abogada y trabaja en bienes raíces y es muy inteligente, me aconseja”.



