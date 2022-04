Con el corazón en la actuación. Y, si bien, en un principio, la carrera de Medicina había concentrado sus iniciales pasos vocacionales, luego el teatro definió posiciones y hacia ese universo se volcó. Acompañada por cuatro hermanos guionistas y actores, Eugenia Guerty forjó en la escena argentina sus convicciones y en la comedia, sus generosas herramientas de expresión. La intérprete de "Toc toc" y ficciones como "Campeones de la vida", "Padre coraje" y "Aliados" hoy brilla sobre las tablas con "Dígalo con mímica" y en Netflix con "Granizo".

"Es una comedia muy eficaz, desde lo técnico y lo artístico. Y a partir de un juego simple y conocido por todos van a surgir situaciones complejas e inesperadas. La espiral de las situaciones llegará al hueso de todos los vínculos. En cuanto a mi personaje, Mónica, es una mujer muy intensa, comprometida con su trabajo y su marido. Es muy leal y firme a sus convicciones" cuenta a DiarioShow.com sobre la obra que se presenta en el Multiteatro Comafi.

Consultada sobre cómo se vive de una profesión que navega la incertidumbre, la actriz señaló: "Es un camino complejo para cualquiera. Viví etapas muy difíciles en la época del corralito (2001) y también durante la etapa más dura de la pandemia. Por otra parte, conté con gente que me asesoró muy bien y pude salir adelante. Trabajo desde los 15 años en otras actividades y desde los 20, en la actuación. Estoy muy orgullosa de concretar mis sueños y no haber aflojado nunca. El desaliento no pudo conmigo".

No debe ser nada fácil hacer reír y forjarse una carrera en la comedia. Al respecto Guerty manifiesta que "la actuación es mi hábitat natural y el teatro, en consecuencia, mi primer hogar. Y, si bien existe un generoso reconocimiento de mi trabajo por mi rol en la comedia, también habité otros roles, más vinculados a la melancolía o a los contenidos dramáticos. No obstante, poder hacer reír es una tarea que me gratifica enormemente".

Eugenia Guerty.

Eugenia Guerty, sobre la actualidad

Eugenia además se refirió al movimiento de mujeres en pos de la igualdad que se da en los últimos años. "Las mujeres se han desprendido de los bozales que las han maniatado durante tanto tiempo. Las mujeres, y los hombres también, se han animado a contar sus opresiones y abusos. Lo que está sucediendo es maravilloso y Argentina, en consecuencia, se encuentra a la vanguardia de este movimiento", consideró.

Con del despertar pospandémico, la producción nacional de ficción también se despereza. Al respecto, Guerty opina: "Los nuevos soportes y las plataformas están apostando con mucha fuerza a la ficción nacional. Eso me parece una valiosa apertura, un camino muy alentador para poder seguir generando fuentes de trabajo para actores y técnicos en general. Eso sí: extraño muchísimo las queridas telenovelas de la tarde".