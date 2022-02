Los tiempos cambian y avanzan. Las distintas oleadas del feminismo pusieron en tela de juicio muchos hábitos y privilegios de la vida cotidiana. Dentro de ese gran proceso de cambio, las actrices jugaron un papel importante a nivel local como herramienta de difusión. Allí aparece el nombre de Esther Goris; una referencia en cuanto a lo profesional y en lo que rodea el término "mujer empoderada". Su despliegue en escena y su compromiso en las causas que considera justas son dos aspectos que sobresalen a lo largo de su carrera, lo que la convirtió en un norte a seguir para muchas de sus colegas.

En pleno proceso de cambio, el teatro no es una excepción y la actriz lo sabe de primera mano. Durante la temporada de verano, se luce arriba del escenario con "Mujeres en el baño", proyecto que reaparece en la escena con una renovación total en lo que a guion refiere, aunque la idea está intacta.

El elenco lo completan Maida Andrenacci, Laura Conforte, Laura Cymer e Iride Mockert, bajo la dirección y guion de Mariela Asensio, el único nombre que se repite. "Son cinco mujeres que hablan en primera persona de su manera de ver y sentir el mundo. El humor es el ingrediente por excelencia de esta obra que también es un espectáculo por que se canta y baila. Hay algo de performático y pone sobre el tapete cuestiones como el amor, el sexo y el cuerpo", detalla la actriz sobre la obra que está los viernes y sábados en el Teatro Picadero.

- ¿Pudiste ver la obra original?

- Esta obra tuvo una versión en 2008, dentro del teatro under, y pasó a la calle Corrientes, pero no la vi. En ese momento, era muy revulsiva y ponía sobre el tapete cosas de las que se hablaban muy poco. Todo lo que se ha dado en estos años de oleada feminista en la que Argentina va adelante, arrancando con el "Ni Una Menos", hace que todo sea distinto. La obra es una versión nueva.

- ¿El avance en cuestiones de género sube la vara en una producción así?

- Exactamente. En la primera versión había gente que se iba del teatro, así de revulsiva era. Los temas que se ponían sobre la mesa hacia que algunas personas se enojaran y se vayan. Hoy creemos que eso no pasará, pero tenemos que redoblar la apuesta porque la vara está muy alta en estos temas y es una alegría que así sea. La reflexión por la situación de la mujer en el mundo es uno de los temas más interesantes que se está dando en la humanidad. Esto de pensar y repensar en nuestro lugar como mujeres en esta sociedad que ha estado dominada por los hombres durante miles de años. Esto también lo digo en favor de los varones porque la cultura patriarcal también los afecta.

- ¿Cómo te llevás con el revisionismo actual?

- Si reviso mi carrera, en lo que yo producía había una mirada muy feminista pero no me reconocía como tal. Siempre estuvo la mirada puesta en la mujer desde un lugar de empoderamiento pero si vos me preguntabas si yo era feminista, te decía que no. Me tocó siempre hacer trabajos en los que no tomaban a la mujer como objeto pero sí que contaban historias de hombres en las que la mujer era vista según el modelo que estaba en boga.

- ¿Y la cancelación?

- Hay delitos muy graves y un ejemplo es Woody Allen, es el modelo por excelencia en estos casos. Uno se entera que abusó de su hija y ve el testimonio de ella, y no dan tantas ganas de mirar una película de él. Es lo que a mí me sucede, mi visión de su cine está muy teñida.

Esther Goris, multifacética

La actriz tachó la mayoría de ítems pendientes para una artista. Además de la actuación, dentro de su recorrido aparecen trabajos como guionista, directora y la publicación de un libro. Como si fuera poco, hace algunos meses reveló en un reportaje que la Mona Jiménez le ofreció ser cantante tropical, aunque ella rechazó dicha oferta.

- ¿Qué lugar ocupa la escritura para vos?

- No aparece como una actividad de distensión porque la paso muy mal escribiendo. Hice algunas cosas que no llegaron a buen puerto pero la mayor parte se hizo. Incursioné en la literatura, en la televisión, el cine y el teatro, un poco de todo. Mi lugar y trabajo es como actriz, más allá de lo que escribo. En todo caso, soy una actriz que escribe.

- ¿Por qué decís que la pasás mal?

- No tengo el oficio que se requiere para escribir. Lo mejor que me sucede cuando escribo es haberlo escrito en el pasado porque cuando lo estoy escribiendo lo sufro. Actuar es algo que no es angustiante, es un juego y,si bien a veces siento inseguridades, me da muchísimo placer. Con la escritura la paso mal, en especial con la novela. No me pasa así con el teatro y la televisión; ahí disfruto más. La tarea del escritor no es una tarea tan gozosa como la del actor que es mucho más lúdica.

- ¿Qué tiene que tener un proyecto para interesarte?

- Primero que cuente lo que yo quiero contar, como sucede en esta obra, que suscribo a su contenido. Después que el personaje sea lindo, un "personaje agradecido" como decimos los actores. Muchas veces uno piensa, cuando lee la obra, que el personaje no es lo soñado y cuando lo ensaya le encuentra vetas y aristas que no sospechaba en un primer lugar.

Esther Goris se mantiene activa en el teatro.

En constante movimiento

Si bien su mirada seguirá puesta durante las próximas semanas en "Mujeres en el baño", no será el único proyecto que encare durante este año, siempre y cuando la nueva avanzada del Coronavirus lo permita. La llegada de la pandemia en 2020 complicó sus planes, al igual que a la mayoría de sus colegas. "Cuando llegó la cuarentena estaba ensayando esta comedia romántica que escribí tiempo atrás", comenta en referencia a "Como te soñé", trabajo que también la tiene como protagonista junto a Maxi Ghione y Vanesa Butera. La actriz cuenta que el proyecto sigue, pero sin apuro.

- ¿Qué significa para vos que Cristina Fernández te convoque para compartir un momento (el encuentro con artistas a fin de año)?

- Me siento realmente honrada y me gusta mucho porque fue un encuentro con ella y también con muchos de mis compañeros. Creo que es bastante claro que nunca he aceptado puestos políticos y a la gente le puede gustar o no mi manera de pensar pero, a través de los años, he dado muchas muestras de coherencia ideológica.

- ¿Tuviste propuestas para interpretarla?

- Me lo ofrecieron, pero no quise porque es un personaje muy difícil dado que está muy presente en los medios. Sería complicado interpretar un personaje porque ¿dónde está la barrera entre la imitación y la encarnación? Imitar es lo peor que uno puede hacer cuando se trata interpretar a alguien. Distinto fue hacer a Eva Perón que, si bien era complejo, por ser otra época no teníamos una imagen más íntima de ella. Reconocemos a la Eva de los discursos pero no pasó tanto tiempo delante de las cámaras.

- ¿Cómo es intentar mantener el perfil bajo en épocas de redes sociales?

- Para una persona pública, en especial en los actores, las redes sociales tienen que contar intimidades que no siempre uno tiene ganas de compartir. Estamos en una época que es exactamente lo opuesto a cómo fue durante muchos años, porque nosotros teníamos una renuencia a contar sobre nuestra vida privada, al menos la mayoría. Ahora somos nosotros mismos los que compartimos nuestras cosas y es bastante particular, hay cosas de mi intimidad que me gustaría mantener en privado y lo hago. Internet bien usado es un milagro y una fuente de inteligencia extraordinaria. No me resulta engorroso, pero las redes sociales me parecen una tarea aparte a la cual no suscribo con demasiado placer. Instagram presenta un trabajo diario que no es menor.

EVITA, GRABADA A FUEGO EN LA MEMORIA

Si se trata de trascender, su interpretación de Evita en la película “Eva Perón” sigue presente en la memoria de los aficionados del cine. A pesar de que ya pasaron 25 años desde su estreno, todavía se mantiene entre las más emitidas a nivel histórico en el ámbito nacional. Un personaje tan relevante en la política argentina hizo que haya muchas versiones con nombres como los de Laura Novoa, Flavia Palmiero, Julieta Díaz, entre otras, pero su recuerdo sigue latente y en un lugar de privilegio absoluto.

Cabe aclarar que también encarnó a la prestigiosa diseñadora francesa Coco Chanel en la obra de teatro llamada “Coco de París” durante una década. En lo que representa la personificación, se anima a soñar con nuevos proyectos de tal estilo: “Ahora tengo dos obras que quisiera hacer pero son personajes de ficción”.

Sin embargo, se muestra sincera con sus deseos y expresa: “No digo cuáles porque no quiero que las haga otra actriz (risas) pero no son personajes que existen en la vida real”. Lo camaleónico podría sumarse a sus cualidades y los antecedentes a lo largo de su carrera la avalan.