¡Se levantó y se fue! Este martes por la tarde, en la grabaciones de "Pasapalabra", el ciclo de entretenimiento que conduce Iván de Pineda en El Trece, Esmeralda Mitre decidió retirarse de su silla y abandonar el estudio tras un tenso momento que vivió con Analía Franchín.

¿El motivo? Al parecer la artista hizo una humorada y dijo que iba a "darle rating al programa". Sin embargo, a la periodista no le hizo gracia alguna y salió a cruzarla: "Le dije cosas normales, lo que pasa es que ella quiere que la levanten de todos los programas siempre. Primero ninguneó a todos ¿Pero quién sos?".

"Me empezó a bardear y le dije flaca calmate. Se enojó y se levantó... quiso hacer la gran Silvana Suárez", manifestó Franchín.

Tras lo ocurrido, DiarioShow.com se comunicó con la actriz para conocer mejor qué sucedió en el estudio de "Pasapalabra". Sobre el asunto, manifestó categórica: "No voy a hablar del tema, no me interesa hablar de Analía Franchín, hubo una falta de respeto".

"No tolero la falta de respeto porque respeto mucho a la gente", agregó tajante la ex participante del "Súper Bailando". Por su parte, su manager y productor, Marcelo Villanueva, le explicó a este portal que "hubo un problema", pero Esmeralda no va a repetir "textualmente lo que pasó" en el altercado con Franchín. "Ella se levantó porque Analía le faltó el respeto", reafirmó Villanueva.

"Esmeralda arrancó con la mejor y siempre estuvo re divertida. Había que grabar dos programas y si a los cinco minutos te buscan y te faltan el respeto, ¿qué quedaba para las próximas horas de grabación? No se bancó que la bolud..., y se levantó y se fue", confirmó su mano derecha.

Por último, aclaró qué sucederá con la grabación del ciclo. "Lo que pasó fue una grabación que no va a salir al aire y por lógica no cuenta lo que pasó", cerró el productor.