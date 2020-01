@eristchardy

“¡¿Un rollo?! No puede ser, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? ¡Ay, Dios! No te alcanzo con dejarme sin vacaciones y sin amigas, encima me mandas un rollo… A ver estas cremas.... Crema reafirmante, sí, crema reafirmante. Dios, posá en mí tu mirada y haz que desaparezca toda la celulitis y la grasa localizada”, expresa Mia Colucci (el personaje de Luisana Lopilato) en uno de los episodios de " Rebelde Way", la serie que Netflix sumó a su catálogo en 2019 y, con ello, encendió las críticas en las redes sociales por "promover" los trastornos alimenticios en aquella época.

Es por esto que DiarioShow.com se comunicó con Angie Balbiani, quien interpretó a Felicitas Mitre en la serie que se emitió por la pantalla de Telefé en 2002, para conversar sobre la repercusión que tiene en la actualidad la tira: "Creo que es válido cuestionar para que se aprenda, no para señalar. Porque en el momento en que esto salió al aire era algo totalmente normal. Es como una película de (Alberto) Olmedo y (Jorge) Porcel, en su momento estaba bien, hoy no se podría hacer".

El año pasado, Balbiani contó que no tiene buenos recuerdos de su paso por la tira. Es que la actriz admitió haber sufrido bullying por parte de sus compañeros de elenco. En la ficción, su personaje sufría problemas de peso y por eso era discriminada por sus amigas. Según ella, lo que se veía en la pantalla chica también sucedía en la realidad.

Consultada sobre si mantiene contacto con alguno de ellos e incluso si había recibido disculpas luego de hacer pública esta tremenda revelación, la actriz comentó: "Con algunos eventualmente me he cruzado, pero nos saludamos y ya".

Felicitas Mitre, el personaje de Angie Balbiani en " Rebelde Way".

A todo esto se suma que, días atrás, la propia Cris Morena compartió un posteo en Instagram donde ironizó sobre una escena en particular que despertó la indignación de sus seguidores. En el video se la ve a Mía Colucci haciendo un striptease al son de "Coulotte Sexy", con tan solo 15 años. "Cuando grabo mi historia para 'mejores amigos'", escribió pícara la productora. Sin embargo, tras la repercusión, decidió bajar la publicación.

Al respecto, Angie defendió a la creadora de grandes éxitos como " Chiquititas ", "Rincón de Luz", "Floricienta", "Alma Pirata", " Casi Ángeles " y " Aliados ". "Cris es una mujer talentosa, todo lo que hizo lo convirtió en oro", aseguró y apuntó contra quienes la critican: "Hay mucha hipocresía en el anonimato de las redes". Con respecto a la posibilidad de volver a trabajar con ella, respondió tajante: "Sin dudas".

Angie Balbiani y Pampita, ¿amigas inseparables?

En el último tiempo, Angie no solo ganó mayor popularidad por su rol de panelista en " Intrusos", sino también por su entrañable amistad con Carolina "Pampita" Ardohain. De todos modos, los rumores hicieron lo suyo y en varias oportunidades se habló de distanciamiento o enemistad entre ellas.

Incluso, la presentadora se ausentó en el mega festejo que realizó la modelo, este fin de semana, para celebrar su cumpleaños y el de su marido, Roberto García Moritán. Interrogada en " Intrusos" sobre este asunto, argumentó que estaba con mucho trabajo y por eso no pudo viajar a Punta del Este para acompañar a su amiga.

"Nunca me peleé ni me voy a pelear con Carolina. Que la gente diga lo que quiera, solo quien tiene un vínculo como el nuestro entiende de qué se trata", manifestó segura de su relación con la jurado del " Súper Bailando".