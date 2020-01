@Belucandiaok

Luego de la escandalosa pelea entre Mónica Farro y Sol Pérez que se generó tras bambalinas en "Veinte Millones", fuertes versiones aseguran que la producción bajará a una de las vedettes ya que no les gustó la repercusión mediática que tuvo la discusión entre ellas.

"Me dijo que ganó el sueldo gracias a las que ella se chu... Yo cobro un sueldo porque vengo a laburar todos los días, como cobra el sueldo todo el elenco. Y no es por las que ella chu...", aseguró la ex "chica del clima" este martes en un móvil de "Involucrados".

En diálogo con DiarioShow.com, Farro confirmó los rumores: "Sí, es cierto y estamos al tanto. Se verá qué decide y quiere hacer la producción. Ellos quieren que dejemos de hablar del tema".

Además, aseguró que aún no sabe quién de las dos perderá su puesto de trabajo, pero que ya hay candidatas: "Las chicas ya vinieron a ver el espectáculo".

Sobre sus supuestos dichos a Sol en medio de la discusión, la actriz expresó: "No me puedo hacer cargo de las cosas que esta chica dice. Me excede y no es verdad".

Por último, acerca de si siente miedo de quedarse afuera de la obra contestó con un "no" tajante.