A mediados de otoño, viendo con horror la llegada del invierno, Eruca Sativa insiste con que todos "Seremos primavera". Desde su nombre, y hasta el final de su última canción, el quinto disco de estudio del trío implica un nuevo despertar, según asegura su baterista, Gabriel Pedernera, en charla con DiarioShow.com.

La banda comenzaba a presentar sus nuevas canciones cuando la cuarentena les frustró todos los planes para el 2020. "Cuando terminás un disco sentís que empieza una etapa nueva, así que nos tomó por sorpresa. Estábamos agarrando las valijas para viajar a hacer un show y nos dijeron que se suspendía. Desde ese momento todo cambió", confiesa el músico.

Junto con sus compañeras, Lula Bertoldi en guitarra y voz y Brenda Martin en bajo, debieron adaptarse y lo hicieron publicando el videoclip de "Carapazón" -así, como lo diría un niño, pues el tema habla de la infancia- y varias versiones hogareñas de sus otras canciones.

Todo el álbum tiene una mística de renovación no sólo coyuntural, sino personal, porque, en los últimos años, la vida de todos sus integrantes cambió con la llegada de sus hijos e hijas. La noticia más reciente en ese terreno es el nuevo embarazo de la cantante.

Pedernera, como el más reciente en el rol, expresa: "Es una enseñanza muy grande, puedo entender muchas cosas de mis compañeras como madres, ahora que soy papá. La veo a mi mujer y aprendo todos los días. El confinamiento es una muy buena excusa para estar con ellos".

"Creo", primer corte del disco, es un folk-rock muy particular, experimental en lo musical y con una letra empoderadora. En el tema se pueden escuchar palmas, clásicas de folclore, pero que de pronto modifican su acentuación, lo que simbólicamente caracteriza al álbum que viene a romper con esquemas establecidos.

"Uno trata de ser fiel a ciertas cosas estilísticas y parámetros, pero también hay que faltarle el respeto a la música o a la tradición musical. Hay que darles una vuelta de tuerca a las tradiciones. Tenemos ese deber en la vida, como músicos, pero más allá de la música, de rever nuestras tradiciones, nuestras costumbres, desarmar lo que hacemos para intentar entender por qué lo hacemos", analiza Pedernera.

Con respecto a la canción mencionada, narra una anécdota de su grabación: "En el estudio, cuando estábamos haciendo la parte de las palmas, nos confundimos y en vez de modificar el error, decidimos dejarlo. Quedaron palmas dadas vueltas y suena genial".

La tapa de "Seremos primavera" ya prometía un gran cambio.

Más delladamente sobre ese concepto de la música como forma de comunicar, asegura: “Nuestra función es buscar historias y sonidos, para encontrar la forma de comunicar usando la música como canal. No nos tembló el pulso para hacer un disco completamente distinto a todo lo que hicimos. “Cauce” es una canción que tiene solo una guitarra que parece que suena mal, es una deformidad anti comercial, si se quiere. Tenemos que dar vueltas las palmas, es parte de nuestro trabajo. Tenemos que buscar belleza constantemente, incluso en las situaciones terribles como las que vivimos ahora".

"Este disco nos dio un sentimiento de primer disco, de un despertar diferente”

Para ellos, para la prensa y para sus fans, "Seremos primavera" es un disco que rompió con lo que la banda venía haciendo en su carrera. "Este disco nos dio un sentimiento de primer disco. No podemos borrar todo lo que hicimos y amamos todas nuestras canciones, pero siempre dijimos lo que sentíamos en su momento, esto es un despertar diferente”.

Más allá del desafío y la alegría que les dio la nueva producción, la tarea de crear y mostrar algo tan diferente puede ser muy compleja, pensando en un mercado que muchas veces es chato y apuesta a la fórmula exitosa, y también teniendo en cuenta que existe una legión de seguidores que ya se enamoró de su música.

"Está bueno generar sentimientos encontrados, nos gusta que se dé la oportunidad de que al público no les guste algo, que no se sientan identificados, y quizás con el disco que viene sí. Es jodido desprenderse de algunos prejuicios y cosas que lleva en la mochila a medida de que tenés más recorrido y más discos. Esa es la parte difícil en esta etapa de nuestra carrera, el no hacer caso y no pensar en determinadas cosas. En primera medida, no pensar", confiesa.

En 2016, Eruca publicó "Barro y fauna", su cuarto álbum, que contenía el tema "Tarará". Dicha canción sufrió una modificación en su letra, actualizando varios conceptos que la banda necesitaba apoyar.

"Yo lo dijo un sabio respetado, dios juega a los dados con vaso prestado. Sale el sol en Asia y en tu esquina, noche paraonica, ojos de vigilia. No más fanatismo, no más 'ismos', no más blablabla cada cual que sea el mismo", reza la versión de estudio, que viró en vivo y cobró más fuerza: "Dios va de la mano con el patriarcado. Separen la iglesia del Estado, separenla ya y asunto terminado. No más fanatismos, ¡no machismo!", grita Lula en los conciertos desde hace un largo tiempo.

"Tarará" funciona como lazo entre lo que Eruca era y lo que es hoy, porque además de los cambios a la hora de componer, "Seremos primavera" está cargado de data y mensajes más directos y urgentes.

Sobre este simbolismo también opinó el percusionista: "Nuestras urgencias artísticas siguen siendo las mismas de antes, y cuando sos una banda que toca mucho, las canciones las tocás mucho y de repente necesitás una actualización. Está bueno decir que separen la iglesia del estado, porque es urgente. Necesitábamos decir que Dios va de la mano con el patriarcado, porque merece ser dicho desde el escenario, en los ámbitos artísticos en general, y nosotros necesitamos decirlas también".

Como conclusión, Gabi sostiene que la idea de tener que hacer críticas o entregar un mensaje de lucha contiene una paradoja: "Siempre esperás que las luchas que representás con tus canciones dejen de ser luchas, para ser realidades, y que no tengan que gritar algo buscando una solución. Hay cosas que en 2020 es inaudito que tengamos que pedrilas. Esperemos que el mundo sea mejor en el futuro y tengamos que dejar de cantar algunas cosas".