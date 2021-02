@Rfilighera

Inquieto, Enrique Torres no dejó de trabajar durante lo peor de la cuarentena. Por un lado, produjo en Los Ángeles la miniserie "La hija de Dios" en un formato de 10 capítulos que ya se puede apreciar -gratuitamente- en el canal de Youtube, "Soapy Series". Se trata de una historia de 10 minutos cada episodio, polémica, que traslada el caso de la Virgen María a nuestros tiempos.

El propio Torres lo presenta en estos términos: "La historia es muy controversial y transcurre en Los Ángeles. La protagonista es una joven embarazada, inmigrante, a quien nadie le cree que es virgen, circunstancia que va a generar una serie de contratiempos muy particulares".

Y agregó: "La base es la discusión que propone una científica, acerca de que si el hombre no intervino en el embarazo de María y no pudieron, en consecuencia, juntarse los cromosomas x e y, Jesucristo no pudo haber sido varón, por lo tanto, habría nacido mujer".

"La hija de Dios" se puede ver en Youtube.

En esta línea argumental, destacó que "se sostiene una trama en la cual religión y ciencia se enfrentan y se van sucediendo situaciones especiales entre la protagonista que lleva adelante esta gestación, su madre y su padre, un novio incrédulo, un empresario codicioso, un cura que ve la oportunidad de probar que los milagros existen y un fanático religioso, en donde se cruzan distintos aspectos de una realidad".

Esta miniserie cuenta con guión de Enrique Torres y Miguel Angel Vega, dirección de Lucas Torres del Boca y puesta en escena de Aníbal Silveyra. En tanto, Valeria Lynch tiene una participación especial.

VUELVE "PERLA NEGRA"

Asimismo, Torres comenzará, en días más, en Buenos Aires, el rodaje de una nueva versión de la emblemática telenovela "Perla Negra", producida en formato digital y en 20 capítulos. Como se recordará, aquella ficción se emitió con particular éxito por la pantalla de Telefé durante 1994-95 y fue comercializada a nivel mundial.

Anna del Boca encarnará el papel que hizo su madre en la telenovela.

Según adelanta Enrique, en esta oportunidad, Andrea del Boca se encargará de la dirección, al tiempo que tendrá el papel que en su momento encarnó una histórica de nuestros escenarios: María Rosa Gallo. En tanto, el rol primigenio que encarnó Andrea será responsabilidad, esta vez, de parte de su hija en la vida real: Anna del Boca.

Enrique Torres ha sido el autor de inolvidables tiras de nuestra pantalla televisiva. "Celeste", "Antonella", "Nano", "Muñeca brava", "Cebollitas", "Zíngara" y "Perla negra" se constituyeron en verdaderas gemas de un género nacional hoy, lamentablemente, superado por producciones enlatadas del exterior.

Por R.F.