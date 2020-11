@RFilighera

Enrique Pinti, protagonista fundamental del espectáculo argentino, pero, a su vez, analista y estudioso de las grandes etapas y figuras de nuestros escenarios, sostuvo en relación a Beatriz Bonnet que “fue una actriz muy completa, aunque con particular brillo en la comedia musical y, en este sentido, ha sido una de las primeras actrices argentinas que bailaba, cantaba y actuaba arriba de un escenario”.

Y a diferencia de Libertad Lamarque o Tita Merello, afianzadas en el mundo del tango, “Beatriz era una cantante con base en la canción americana; expresaba una gran versatilidad y, por otra parte, ostentaba un gran sentido del humor. Además, era muy distraída, situación que le sumaba a su personalidad otra dosis de atracción. Recuerdo que en una oportunidad ambos viajábamos hacia Rosario para trabajar en espectáculos distintos y, en ese entonces, no estaban todavía las denominadas mangas para ingresar al avión. En la pista y ante un viento enorme, en determinado momento, se le perdió la tarjeta de embarque y los dos, en consecuencia, éramos dos pelotudos, yendo de un lado para otro en la búsqueda de ese ticket. Fue una situación cómica impresionante y que aún hoy me sigue dando mucha gracia”.

En unas vacaciones, junto a su mascota. (Archivo Diario Crónica)

Pinti sostuvo que “si bien no tuve la suerte de trabajar personalmente con ella, fue una mujer encantadora y muy buena compañera, por testimonios que pude llegar a conocer. Tengo el mejor de los recuerdos de Beatriz y como señalé antes, era muy distraída; ella creía que yo le había escrito varios espectáculos a Nacha Guevara y yo solamente le había hecho una canción que se llama ‘Yo soy la Nacha’ y me recriminaba y me instaba para que le hiciera un espectáculo. Sin embargo, escribí en una oportunidad un proyecto para que lo hiciera Beatriz en forma conjunta con la coreógrafa y bailarina María Magdalena; no obstante, quedó a la vera del camino. Pero realmente me hubiera encantado participar de una propuesta en conjunto con Beatriz, una figura que le puso marco especial a la historia de la comedia musical argentina”.

Por R.F