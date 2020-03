@Belucandiaok

En diciembre pasado, Tomasito terminó su historia de amor con Guido Süller, con quien estuvo 11 años en pareja y hasta se casó en 2018. Pero, una vez superada la ruptura, viajó a su provincia natal, Córdoba, para emprender una nueva vida.

¿Cómo se gana la vida el mediático en la actualidad? Tras su separación, retomó su pasión por la peluquería y ahora trabaja en Club House Hotel. En diálogo con DiarioShow.com, Tomasito contó: "Lo hice por necesidad, me pareció un trabajo súper independiente porque uno con una tijera y un peine puede trabajar donde sea. Había trabajado en otros lugares y lo hacía para comer, pero hace un tiempo se me ocurrió tener mi propia peluquería. Me recibí de diseñador en indumentaria e hice un curso de peluquería en 2017. Hasta el día de hoy sigo perfeccionándome porque siempre hay técnicas nuevas".

Al ser consultado por cómo afecta el brote de coronavirus a su trabajo, respondió convencido: "En Córdoba sólo hay un caso confirmado. Para mí es todo una exageración, no digo que no exista el virus pero creo que ya está la cura y no lo quieren decir porque es un negocio. Están creando una paranoia en la gente. Si me baja el trabajo no es por el coronavirus, es porque las personas intentan no gastar".

En cuanto a si tuvo oportunidad de embellecer a figuras de la farándula, aseguró: "Sí, atendí a Valeria Degenaro y a Mayra Ibáñez, una vedette conocida en Chile". Sin embargo, explicó por qué no quiere saber más nada con ellas: "No quiero atender a famosas porque ellas quieren que el servicio sea gratis. Quizás cuando sea un empresario reconocido lo pueda hacer, pero ahora no".

En la misma línea, sobre el trato con sus clientas, bromeó: "Al ser conocido, ellas suelen preguntarme por los chimentos de la tele. Hago de panelista y psicólogo (risas)".

La nueva vida de Tomasito lejos de Guido.

En paralelo, el estilista se refirió a su ruptura con Guido: "Mi corazón está en reparación. Mi separación me afectó porque fueron 11 años al lado de una persona, pero hubo situaciones que no me gustaban como maltrato, que me rebajara o insultara... y yo no hago eso. Entonces no tengo por qué aguantarlo. Normalizaba esos episodios y hacía como que todo estaba bien, pero no era así. Llegó un momento que me cansé y decidí ponerle un final".

"Mi separación me afectó porque fueron 11 años al lado de una persona, pero hubo situaciones que no me gustaban como maltrato, que me rebajara o insultara... y yo no hago eso"

"Extraño lo cotidiano, hablarnos o ir juntos a todos lados, pero él me dijo que a su edad no iba a cambiar, y ya no tengo ganas de que me traten mal o de vivir situaciones feas. Con Guido estamos tramitando el divorcio y no sabemos qué va a pasar. Yo estoy abocado a mi trabajo y trato de no pensar porque me pongo triste. No estoy para conocer a alguien", admitió sobre cómo se encuentra su corazón en este momento.

En febrero pasado, ambos fueron fotografiados en Villa Carlos Paz y allí se los vio sonrientes. Tras sus posteos, los usuarios lo interpretaron como una posible reconciliación. Sin embargo, Tomasito aclaró: "Él vino solo a hospedarse a este hotel y nos encontramos en el almuerzo, tratamos de llevarnos bien. No quería terminar (con él) como perro y gato. Si hago un balance de nuestra relación fue buena, por eso a veces nos escribimos por mensaje".

Tomasito y Guido se reencontraron en Villa Carlos Paz.

Por último, acerca del reciente noviazgo de Guido con Claudia Morelli disparó picante: "No es así. Ellos son amigos desde hace 25 años porque se conocieron cuando trabajaban para una aerolínea y se jubilaron al mismo tiempo. Ella es como su hermana y están viviendo juntos por una cuestión pasajera. Guido sale con estas locuras que son graciosas y lo hace para entretener. Mientras no hable mal de mí, es gracioso".