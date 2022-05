@perez_daro

De ser la chica de Nogoyá, Entre Ríos, que subía covers a su cuenta de Youtube, a tocar para 60 mil personas en el Lollapalooza Argentina en la reciente edición del festival. Cómo es la vida de Emilia Mernes, en charla con DiarioShow.com, donde habló sobre su nuevo single, que ella considera un gran cambio en su estilo, su gran momento de popularidad y su romance con Duki.

"Estoy muy contenta, tenía mucha presión porque era un sencillo sola, algo que no hacía hace bastante. La gente la recibió con mucho amor y estoy muy contenta. Y lo del Lolla fue una euforia total. También tenía mucha presión, muchos nervios, pero lo sacamos a flote", se sincera de entrada.

Emilia Mernes presentó su nuevo single. (Hernán Nersesian/Diario Crónica).

Al parecer, ese estrés es algo que no desaparece nunca para Emilia: "Me alivia ver que le vaya bien al tema. Pero si no salía así, tampoco me iba a poner mal, porque sé que puede pasar, sé que es parte de la industria, si a la gente le gusta, mejor, es importante que tenga esa aceptación pero no dejo que que me enloquezca. Acá en Argentina sé que mucha gente no me conoce, y la idea también es expandirse, empezar a que me conozcan en otros países, es un trabajo, es un sacrificio".

Con la humildad que la caracteriza, asegura: "Me sigo sorprendiendo cuando la gente me reconoce. Y por ejemplo me pasa ahora cuando voy a dar una fecha grande, por ejemplo lo del Lolla. Me decía a mi misma, si no viene a verme tanta gente, no pasa nada, yo entiendo que es un proceso. Había como 60.000 personas! ¡casi me caigo de cu...!".

.

También detalla lo dicho sobre las cifras que se esperan de ella por la repercusión que tiene su música: "La ansiedad es algo que se trabaja mucho, ¡voy a retomar terapia! Son muchas cosas que pasan en simultáneo. Es cansancio físico, pero también la cabeza tiene que estar tranquila porque el agotamiento mental es lo peor. Hay que mantenerse bien para seguir trabajando sanamente".

La popularidad obviamente va más allá de lo que ocurre con la música, y lo que muestra en redes sociales. A ciertos niveles, todo lo que hacen los artistas famosos es noticia. "Yo pregunto por qué hay tantas noticias sobre mí, no lo entiendo", asegura sobre la inexperiencia con la fama.

Duki y Emilia Mernes se conocieron filmando un video clip y ahí nació el amor.

En pareja con Duki hace un tiempo, obviamente todo eso se duplica, aunque ella cuenta que fuera de las cámaras y los posteos en redes, pueden vivir un romance normal: "Nosotros somos como cualquier pareja, 100%, aunque parezca difícil. Nadie conoce nuestra relación más que nuestros amigos y familiares. Lo queremos así para que nadie se meta, opine, es lo más sano para cuidar, y nunca se sabe las intenciones de los demás".

.

Más allá de su noviazgo, Emilia tiene muchos amigos en la escena. Según cuenta ella, esos vínculos son los que generan el gran momento de la escena urbana argentina: "Aprendo mucho de todos, no solo mis amigos, sino todos los que vas conociendo en tu camino. Nos retroalimentamos, es muy lindo porque tenemos un grupo hermoso y nos juntamos a hablar de cualquier otra cosa. Somos amigos más allá de lo laboral y disfrutamos de eso. Es súper genuino lo que tenemos, nos apoyamos entre todos, también siento que por eso está pasando lo que está pasando en la escena".

Y cierra confesando que aunque quiso aprender a improvisar, se le hizo imposible: "Cuando nos juntamos, se ponen a hacer freestyle. Yo me quedo embobada con ellos. Me parece increíble, no me sale, lo he intentado un par de veces, no voy a mentir, le pedí a Duki que me enseñe, pero es muy difícil para mi, para ellos es re fácil. Tienen un talento descomunal y es hermoso verlos. Venimos de lugares diferentes, y eso hace que podamos crecer de la experiencia del otro".

Por M.P