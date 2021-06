@perez_daro

Aunque tiene una ajetreada vida entre Buenos Aires y Miami, adonde viaja constantemente por trabajo, Emilia Mernes atiende la videollamada para hablar con DiarioShow.com desde Nogoyá, Entre Ríos. En cada oportunidad que tiene menciona sus orígenes en la pequeña ciudad del Litoral, y allí acude cuando necesita un refugio del estrés.

A pesar de estar convirtiéndose en una estrella de la música urbana, dice, su hogar le mantiene los pies sobre la tierra. “Cuando tengo un huequito me vengo, es mi cable a tierra y los extraño mucho. El abrazo de mi familia, mi perrito, el plato caliente de mi mamá. Acá me lleno de energía. Lo más importante de mi vida son mis papás. Es importante volver para enfocarme”, comienza diciendo con una sonrisa de oreja a oreja, por estar entre sus seres queridos.

Pero en su nueva vida tuvo que aprender a negociar entre lo que debía perder y lo que quiere conservar: “Vivo sola, al principio me costaba mucho, es una vida muy loca, de ir y venir, me costaba mucho hacer vínculos reales, que no sean por interés, hay gente muy superficial. Y es un tema para mí, porque tengo mis amigos más cercanos fuera de la industria. Me da equilibrio tener gente real a mi lado”.

Emilia acaba de editar “Perreíto salvaje”, un tema muy pegadizo que es un éxito en las plataformas digitales. Acerca del lanzamiento, comenta: “Estoy muy, muy feliz, en poco tiempo lleva más de cuatro millones de reproducciones el tema, la gente lo recibió muy bien. Y además compartirlo con Boza, ¡que es un artista que me encanta!”.

El single cuenta con los dos vocalistas, pero fue creado por FMK y Big One, dos nombres importantes en la industria urbana, y el tema más popular de la entrerriana es con Darrel, otro artista internacional. En estos tiempos, el “dime con quién te juntas” no necesariamente responde el “quién eres”, pero sí es una muestra de cuánta popularidad tienes. Y todo esto en poco menos de dos años, cuando inició su carrera solista con “Recalienta”.

Sobre este gran momento, entiende: “Siempre estoy sorprendiéndome, de chica no pensaba ni ahí que iba a pasar de estar en esta posición, ser relevante en la industria. Para mí cada trabajo, cada paso, es una alegría”. Y también se refiere a su identidad a la hora de cantar: “Soy muy personal en lo que hago, entonces el solo hecho de poder trabajar en lo que me gusta es increíble. El crecimiento que he tenido desde mi primer sencillo fue grande. Veo mi primer tema y siento que era más inocente, ahora estoy más segura de lo que quiero, con las cosas más claras”.

Emilia es parte de una escena femenina que creció mucho en los últimos tiempos. Ejemplos como Cazzu, Nicki Nicole, Nathy Peluso y María Becerra, que conquistaron no solo el país, sino que su música suena en todo el mundo. Mernes cuenta cómo vive eso: “Es hermoso lo que está pasando con la música argentina, y la unión de las mujeres, que empiezan a tener reconocimiento a nivel internacional, con artistas como Nicki, Nathy, María, que yo admiro plenamente, y que también consumo”.

.

Y el éxito de sus colegas también son un ejemplo a seguir: “Eso me motiva a esforzarme más, a mejorar, y lograr esas metas. Al ser mujer la industria no es tan simple como para un hombre, por un montón de factores que ya se saben”.

Finalmente, reflexiona que es muy importante que haya referentes femeninos: “Me gusta que se nos reconozca por ser artistas y no por el hecho de ser mujeres. Veo una transición, aunque considero que hay mucho machismo en la industria, que de a poco tiene que ir desapareciendo, para eso luchamos”.