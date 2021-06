@Rfilighera

Los grandes desafíos forman parte de su identidad personal y, también, artística. Así es Eleonora Wexler, tanto en la vida como en la profesión y su trabajo actual en el ámbito cinematográfico vuelve a dar testimonio de su firme compromiso. En charla con DiarioShow.com la actriz fue precisa a la hora de dar definiciones sobre todas aquellas temáticas vinculadas a la mujer y a la condición humana.

-Terminaste de filmar "Yo nena, yo princesa", cuyo epicentro argumental radica en la búsqueda de identidad sexual de un chico. ¿Qué sensaciones te genera?

-La sensación que estamos ante un avance importante de la sociedad en varias problemáticas y esta no queda exenta de los cambios que estamos experimentando.

-Sos mamá de una hija adolescente. ¿Cómo se ubica ella en función de esta temática?

-Mi hija particularmente tiene una mente mucho más abierta en relación a nuestra generación. En cuanto a la identidad sexual de sus amigos y amigas la empatía se establece a partir del profundo respeto que les dispensa a todos. No existe para ella el menor cuestionamiento, planteo o prejuicio. Es una generación marcadamente abierta, siempre dispuesta al análisis, a la reflexión y a la aceptación del prójimo, sea como sea.

-¿Qué panorama experimenta un chico trans ante la actitud negadora de su familia y de su entorno más cercano?

-Por supuesto que se encuentra más imposibilitado de realizarse como persona. El apoyo de la familia es fundamental. ¿Qué puede logar en este aspecto si no cuenta con el apoyo de sus seres queridos? Todo se torna complejo y, de esta manera, es bastante difícil que logre un avance en la sociedad y un lugar de identidad. El apoyo familiar es vital en todo sentido, de lo contrario, el recorrido se hace azaroso.

-El por ahora utópico derrumbe del machismo ¿podrá ser un cambio generacional?

-Según mi punto de vista obedece a un cambio generacional, ya que desde hace un tiempo venimos rompiendo con lo cultural. Te contaba antes la experiencia que tengo con mi hija y es el fiel reflejo de este tema que estamos hablando ahora. Venimos rompiendo con estos mandatos y la caída del patriarcado, entonces, se va a ir dando de manera natural. Estamos ante un nuevo paradigma de relaciones humanas y de cambios contundentes en la visión del mundo. Se combina la mirada de la gente joven con la de las personas mayores. Es un hecho tangible y real de la conciencia de la sociedad de nuestros días.

Amor animal

-Muchos consideramos a las mascotas parte de la familia. ¿Cómo es su relación con ellas?

-Los animales, las mascotas, son parte de nuestra familia, sin dudas. Ámbar -que murió hace un año- fue una perra hermosa y que a nosotras nos llenó de mucha felicidad y de una hermosa presencia durante 15 años. Nos dan mucho y uno debe ser recíproco con ellas. Hay que tener mascotas en las casas, generan una fuente de afecto única. Y yo siempre lo hablo con Miranda, mi hija, creo que el tema de la pandemia hubiera sido diferente sin la presencia de nuestras mascotas.

No concibe la vida sin sus mascotas, y lucha contra el maltrato animal.

-¿Debería existir una legislación más contundente contra el maltrato animal?

-Claramente. No existen, en la actualidad, leyes que sancionen el maltrato animal. Y se está luchando con mucho esfuerzo para que se pueda lograr jurisprudencia en este terreno. Sigue habiendo carretas con tracción a sangre, carreras de galgos y también riñas de gallos. Falta una respuesta legal a todo esto para que se puedan sancionar estos actos de una manera firme. Que la justicia tenga prioridades en un abanico de temáticas me parece lógico y razonable pero, en el maltrato animal debe existir una legislación precisa para que se pueda erradicar de raíz este flagelo que pone en jaque, también, a la condición humana.

Presente y más allá

-¿Qué futuro imaginás para nuestra ficción televisiva?

-Más allá de la pandemia, la crisis de la ficción argentina viene desde antes. Se está rodando una producción de Polka “La 1-5-18”) y otra de Telefé (“El primero de nosotros”). Pero con esto realmente, no alcanza y el panorama en ciernes preocupa mucho a las diferentes áreas de producción.

-¿Como nos instalamos, entonces, ante este complejo panorama?

-Yo creo que hay que coproducir. En este momento abordar una producción con fondos propios, únicamente, resulta improbable. Hay que buscar socios, dentro y fuera del país. En la película que estuve rodando, a modo de ejemplo, intervienen varias productoras. Y estoy hablando de una película, imaginate, entonces, una tira. Por otra parte, las series son coproducciones y como estamos ante la existencia de leyes muy duras, la posibilidad de llevar adelante proyectos encuentran escollos complejos. En cuanto a las telenovelas son enteramente de cosecha propia, por lo tanto, tienen que ser enormes los esfuerzos económicos que se plantean las productoras nacionales.

-Cuando filmaste la miniserie "La valla", en Madrid, ¿qué situaciones extrañaste?

-Más allá que estuve realmente muy bien acompañada, extrañé todo, mi hija, mis padres, mi familia, mis mascotas. Todas las postales se dan cita en esa suerte de pintura existencial. Sin embargo, la pasé muy bien y no tengo dudas que Madrid es un lugar que elegiría para vivir.

Fue parte de la exitosa serie española "La Valla".

-¿Ves posible la construcción de un país alejado de grietas y antinomias?

-En este momento no lo veo factible. Estamos recontra divididos y pienso que la pandemia nos dividió aún más. Y mirá que me considero una mina altamente positiva. No llego a vislumbrar una luz porque reparo día a día lo que va sucediendo. Estamos como “imposibilitados” de escuchar a nuestro semejante. Esto se ve reflejado en todo: en los medios, en las relaciones. Hay una tristeza generalizada y me resulta difícil imaginar un país sin grieta. Creo que las nuevas camadas van a intentar instalar un país diferente.

“Yo nena, yo princesa”: una historia de amor y convicciones

La base argumental de "Yo nena, yo princesa", de Federico Palazzo -que terminó de rodar hace unos días- está centrada en la historia real de una madre que llega a comprender que ni médicos, ni psicólogos pueden encontrar la causa de los padecimientos de uno de sus hijos mellizos.

Está basada en Luana (antes Manuel), una pequeña niña trans de Merlo, que desde los 3 años supo que era nena, aunque su DNI decía otra cosa. Su madre Gabriela Mansilla contó todo su derrotero en un libro que ahora es llevado a la pantalla grande y se filmó en varias locaciones de La Matanza, entre ellas, la Universidad.

En 2013, Luana se convirtió en la primera niña trans del mundo en obtener un documento que reflejaba su identidad de género sin necesidad de pasar antes por la Justicia.

Hace días terminó de rodar junto a Juan Palomino y Esteban Prol.

La película muestra cómo esta madre recorre opciones y busca soluciones hasta que descubre que todo se debe simplemente a que Manuel no se identifica con el sexo que le asignaron al nacer. Emprende, de esta manera, una lucha interminable para que sea respetada su identidad de género. Según se adelanta, estamos ante la presencia de una historia real de amor y de lucha inagotable.

En cuanto al elenco, se compone con las actuaciones de Eleonora Wexler, Juan Palomino, Valentina Bassi, Lidia Catalano, Héctor Bidonde, Mariano Bertolini, Irene Almus y Paola Barrientos.

También actúan Valentino Vena (Hijo de Fabíán Vena y Paula Morales) e Isabella Gómez Catalán en el rol protagónico de la niña trans. Habrá actuaciones especiales de Laura Cymer, Claudio Da Passano, Mauricio Dayub, Marina Glezer, Ernesto Larresse, María Onetto, Alejo Ortiz, Esteban Prol y Muriel Santa Ana. Su estreno se espera para septiembre.

Por R.F.