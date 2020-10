@perez_daro

Se ganó el corazón de un país cuando triunfó en la primera edición de "MasterChef" gracias a su sopa de maní y otros platos memorables. Hoy, recién recibida de chef profesional, Elba Rodríguez habla sobre sus sueños, el éxito que consiguió por el programa, y cómo ve la edición "Celebrity" del reality.

-¿Cómo te trata la cuarentena?

-Trato de ver el lado positivo de todo. En este tiempo aproveché para hacer más recetas, generar más contenido para redes sociales, pero sobre todo pude estar más tiempo con mi familia, que para mí es lo más valioso.

-Precuarentena, ¿pasabas mucho tiempo afuera?

-Antes, entre el estudio y el trabajo, sí. Este año, antes de que arranque todo en marzo, me recibí de chef, así que ¡misión cumplida! Me había propuesto trabajar en la cocina de un restaurante, para curtirme, pero, obviamente, no se pudo. Ahora me dedico a hacer videos para mi canal, que de a poco crece, y en el que hago recetas de todo tipo. Y cuando termine esto quiero volver a estudiar, alguna especialidad de gastronomía o alguna carrera universitaria.

-¿No lo decidiste aún?

-Es que me gusta mucho aprender, lo que sea. Me gustaría hacer un posgrado de cocina regional, pero el único que hay en Argentina es en Jujuy y dura varios años, entonces sería difícil en este momento. Pero me interesa estudiar para seguir creciendo y no solo a nivel personal, sino por mi hijita, que ya cumplió cinco años y quiero que vea que uno siempre sale adelante. Me gustaría estudiar nutrición para complementar lo gastronómico, ahora en la sociedad se piden otro tipo de recetas, más saludables.

-Te gusta estar cerca de la gente...

-Es necesario, porque vos cocinás con amor para tu familia, o clientes, o para un público online, como hago en YouTube. Cuando empezaron a entregar los bolsones con comida al principio de la cuarentena, la gente me pedía que haga recetas con los productos que les llegaban como ayuda. Y ahora a la gente le gusta comer más sano y quiere que sea rico, así que hay que adaptarse.

Elba Rodríguez: "Para mí falta Christophe Krywonis, era fundamental en el programa. Ojalá aparezca como invitado".

-¿Qué fue "MasterChef" para vos?

-Pasaron seis años, pero la gente me sigue acompañando, puedo seguir viviendo de lo que me apasiona. No todos tienen esta suerte. Pero hay que seguir fortaleciendo y no dormirse en los laureles. Con la sopa de maní fue lindo lo que pasó, mucha gente se sintió identificada por la historia familiar que traía, eso es lo lindo de la cocina, transmitís sabores y muchos sentimientos.

-¿Cómo ves la nueva edición?

-Me gusta, es un formato diferente y los desafíos están muy creativos. Los famosos le dan su chispa de show, a comparación de los anteriores. Los jurados están estrictos, uno pensaba que iban a ser más dóciles, pero están más exigentes que antes, y me gusta que les remarquen la humildad a la hora de presentar un plato para crecer. Igual, para mí falta Christophe Krywonis, era fundamental en el programa. Ojalá aparezca como invitado.

-¿Tenés favoritos?

-Me encanta el carisma de El Polaco para cocinar, y Vicky Xipolitakis, que siempre le pone una chispa. Claudia Villafañe también, presenta platos buenísimos. Roberto Moldavsky está mejorando muchísimo, empezó con el pie izquierdo y está evolucionando.

Elba Rodríguez se ganó el cariño del público en su paso por la primera edición de "MasterChef".

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Inquieta.

-¿UNA VIRTUD?

-Cocinar rico.

-¿UN DEFECTO?

-Soy hiperactiva.

-¿ALGÚN PASATIEMPO?

-Me gusta leer.

-¿UN OBJETO FAVORITO?

-Las ollas de barro, los morteros.

-¿UNA RECETA QUE NO FALLE?

-Todas las comidas que se hagan en cazuelas, que se cocinen a leña, todo sale rico.

-¿UNA COMIDA FAVORITA?

-El picante mixto, un estofado de pollo y filete de lengua con arroz y verduras. Es power pero muy rico.

-¿UNA BEBIDA?

-El vino tinto, dulce. O un torrontés frío para darme un gustito.

-¿UN CONSEJO CULINARIO?

-Que disfruten, porque cocinar es una manera de dar amor. Y que prueben y se equivoquen siempre.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Las buenas noticias.

-¿DE MAL HUMOR?

-Las injusticias.

Elba considera a Christophe Krywonis como su "padrino mágico".

-¿PELÍCULA FAVORITA?

-”La máquina del tiempo”, de Simon Wells.

-¿Y SERIE?

-Me gustan las de temática médica, “Dr. House” y “Grey’s Anatomy”.

-¿ARTISTA FAVORITO?

-Abel Pintos.

-¿ALGÚN MODELO DE VIDA?

-Mi mamá, Margarita.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-En Jujuy; fue místico, quiero volver.

-¿CHEF FAVORITO?

-Christophe Krywonis, es mi padrino mágico. Siempre le escribo para que me oriente, pero lo estoy dejando tranquilo ahora.

-¿ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE?

-En mi optimismo.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-Comprarme cualquier cosa para la cocina.

-¿UN SUEÑO?

-Antes pensaba en tener un restaurante, pero ahora me gustaría viajar para aprender la gastronomía de otras culturas, en Asia, Europa, todo Latinoamérica...

Por D.P.