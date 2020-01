@AntoRavinale

Después de un año en el que hubo más dudas que certezas, Mauricio Dayub apuesta a un 2020 próspero. El protagonista de "El Equilibrista", el unipersonal que presenta en el teatro Bristol, siente entusiasmo por la apuesta y la expectativa del público en la Costa Atlántica.

Así lo manifestó en diálogo con DiarioShow.com. Al respecto advirtió: "Estoy muy contento, me sorprende toda esta movida, fue un año donde el país no ha estado nada bien. Creo que vamos a tener una temporada favorable, no sé dónde nace la esperanza de que así sea, pero tengo la sensación. Hace un mes y medio que vengo a Mar del Plata a preparar todo y todas las veces me fui encontrando con algo más. Creo que va a ser muy bueno".

Además, se mostró ilusionado por la llegada del gobierno de Alberto Fernández. "Tengo una esperanza necesaria. Creo que ya no podemos seguir tanto tiempo así. No nos merecemos los argentinos tanto, llegó el momento y también hemos entendido todos que no nos va a sacar ni una persona ni un movimiento, tenemos que salir un poco entre todos", aseguró.

En paralelo, también opinó sobre la gestión de Mauricio Macri: "Me pareció muy mala. Si se aumentan los costos fijos y si disminuyen los ingresos, no hay ninguna política que pueda resultar conveniente en este país".

Mauricio Dayub presenta "El Equilibrista" en el Teatro Bristol (Foto: DiarioShow.com)

A sus 59 años, el actor recuerda que, afortunadamente, nunca se le cerraron puertas por sus opiniones políticas y así espera que siga siendo: "Nunca me pasó, tampoco suelo hacerlo (opinar), pero tampoco esquivo las preguntas. Digo lo que pienso. Espero que no tenga que ser así".

No obstante, el artista entiende que el "2019 fue un año extraordinario". "Me bajé de un éxito de nueve años como fue ‘Toc Toc’ y me subí a otro que es tan o más fuerte", explicó Mauricio en diálogo con este portal. En la misma línea, aseguró convencido: "Por otro lado el país no acompaña para que la alegría sea completa, pero por eso tengo la esperanza de que sea así ahora".

Se difundió la taquilla de las obras teatrales que convocaron mayor cantidad de público entre el 29 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020 y "El Equilibrista" está en el puesto cinco.

Por el momento, Dayub encabeza "El equilibrista", una obra que, según él, le exige mantenerse "arriba de una cinta de equilibrio". Además, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales difundió el listado de los espectáculos elegidos por el público en el inicio de la temporada y, hasta ahora, su obra se encuentra en el puesto número cinco de las alternativas teatrales marplatenses.

Por ahora está tranquilo en La Feliz, aunque en su mente ya piensa en otros proyectos: "Como siempre hago teatro, trato de alternar la tele para tener mis tiempos. Por lo general, hago un año sí y otro no. Terminé la miniserie de Diego Maradona, acabo de rodar una película con Carlos Sorín y voy a dirigir una obra cuando vuelva de la temporada de Mar del Plata".