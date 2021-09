@perez_daro

Nacido y criado en el norte argentino, Gastón Cordero es un folclorista que comenzó su carrera a los 16 años y nunca paró. Recientemente editó el single "Viva el Chaco, papá", adelanto de su próximo disco y un grito de orgullo de su tierra, el Chaco salteño. Sobre esa identidad y cómo se forjó, entre la tradición y las nuevas tendencias, charló en exclusiva con DiarioShow.com

Salvador Mazza, ciudad límite con Bolivia, vio crecer a Cordero y por eso hoy mantiene fuerte lazos con el país hermano. Su padre le inculcó una cultura musical desde pequeño y comenzó a cantar desde que estaba en jardín de infantes, pero cuando comenzó a participar de los ensayos de la banda de su hermano mayor, Ricardo, la música se transformó en pasión.

"Vengo de una familia de folcloristas y cantores, mi hermano mayor cantaba, y por eso estoy involucrado en música desde que tengo uso de razón, en los ensayos suyos. Cuando él dejó de cantar comencé yo, y rápidamente se me dio la posibilidad de grabar un primer material", comienza relatando sobre su vida.

En el año 2000 debutó discográficamente con "Sabor a Tierra" y como una forma de celebrar dos décadas de trayectoria, Cordero está produciendo su sexto disco, titulado "20 años". Acerca de su extenso camino musical, el cantautor explica: "Comencé en este mundo bien tradicional, pero cuando me vine a Salta a estudiar música empecé a estudiar canto, amplié mi panorama musical, de hecho, si bien ahora estamos presentando esta chacarera tradicional, hacemos de todo un poco, desde folclore tradicional, también tenemos temas melódicos, música tropical, lhuaynos tirando a cumbia, es bastante variado el repertorio".

Si bien sus raíces salteñas y su ADN formaron parte de su espíritu, Cordero cuenta que hubo dos hechos por los que pudo explorar distintos caminos y géneros a la hora de crear. "Antes era todo más cerrado y por eso el público no aceptaba otra cosa que las chacareras y sambas. Creo que con la aparición de Los Nocheros, que metieron en el folclore la parte romántica, hubo un gran cambio. Después, cuando surgieron Soledad, Luciano Pereyra y Abel Pintos eso se hizo más grande y hoy en día se puede matizar y no estar tan cerrados en una sola línea de folclore, la gente lo acepta", explica, como parte de esa generación que se crió con la música de finales de los 90.

Pero el segundo punto tuvo que ver con su formación: "Estudié en una escuela de Música de Salta, aprendí canto lírico, que no tiene nada que ver con la línea que yo venía, y me abrió mucho la cabeza. Y como muchas cosas son muy complicadas, el folclore en ese sentido es más fácil de componer. Fue natural y al prepararme un poco ayudó".

"A mi me gusta mucho el karaoke, tanto en folclore como en merengue, cumbia, melódico, digamos, me gusta la música en general, Si bien me dedico al folclore no se acaban ahí mis gustos. Puedo cantar una chacarera chaqueña como la presentamos ahora o un bolero, una obra lírica, me gusta cantar, no tengo drama con los estilos", continúa.

Para finalizar, Gastón reconoce que no solo se trata de hacer, sino de compartir. Por ello destaca que gran parte de sus logros tienen que ver con los vínculos con sus colegas: "Tengo amigos de diferentes mundos de la música, yo me puedo poner a guitarrear con el Chaqueño Palavecino, o con Las Voces de Orán, toda la noche sambas. También tengo amigos cumbiancheros, me prendo en lo que venga. Tengo buena relación con todos los folcloristas de mi zona, Sergio Galleguillo, los Rojas, hace poco grabé con el grupo más importante de Bolivia, Los Kjarkas, y con Los Nocheros también".