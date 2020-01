@AntoBaldi_

En plena temporada de verano José María Muscari se accidentó al toparse con un bache mientras circulaba en monopatín por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Por la caída tiene parte de su rostro con hematomas y debe estar en reposo con medicamentos.

La próxima visita a su médico será en la tarde de este viernes en la que, a partir de un nuevo diagnóstico, sabrá hasta cuándo tiene que cuidar sus movimientos y así poder retomar su agenda laboral. Por el momento, el productor teatral suspendió su viaje a Punta del Este, donde planeaba pasar unas merecidas vacaciones, y sigue a través de WhatsApp las novedades de su obra, "Sex, viví tu experiencia".

A través de historias de Instagram, Muscari contó cómo ocurrió el accidente: "Agarré la Avenida Córdoba pasando Billinghurst y me comí un pozo". El director andaba sobre un monopatín sin casco, lo que reconoció como "una acción ignorante", sin embargo apuntó contra el Gobierno porteño por el estado de la vía pública.

"Tienen que arreglar los pozos que hay en las calles porque a pesar de que siempre fui un conductor muy responsable y anduve siempre por las bicisendas, que están bastante bien, hay zonas que no las tienen, entonces cuando querés llegar a tu destino tenés que agarrar una calle común", reclamó.

.

Dada esta circunstancia, el dramaturgo pidió a sus amigos, familiares y actores que no lo visiten ya que su doctor le prohibió hablar. "Como el médico me pidió que no hable para que no se me inflame el máxilar, es mejor no ver gente porque hablás sin darte cuenta", contó en comunicación con DiarioShow.com.

Además, tenía previsto un viaje hacia Punta del Este que tuvo que suspender porque debe descansar. "Estoy de vacaciones obligadas en casa con hielo cada seis horas", lamentó en exclusiva para este portal.

Respecto a cómo contiúa con las presetaciones de su show teatral, aclaró que no suspendió las funciones aunque ya estaba previsto que no participara en este período. "Sigo todo por WhatsApp con mi equipo", detalló.

Aseguró que el golpe " se pondrá más negro".

"Soy muy hiperactivo y ya cinco días de reposo es un montón para mí", expresó Muscari y también contó cómo aprovecha el tiempo libre: "Miro mucha TV. Me pongo al día con todo lo que no puedo ver cuando estoy en hiperactividad".

En cuanto a si luego de su recuperación planea retomar con la idea del viaje a Uruguay dijo: "Por ahora solo quiero recuperarme y pasar este tramo".