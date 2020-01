@Belucandiaok

Mariano de la Canal se encuentra en San Bernardo, donde protagoniza la obra "A toda risa" junto a Gladys Florimonte e Irvin, ex participante de "La Voz Argentina".

Como las funciones comienzan a la noche, el mediático aprovechó su rato libre para ir a las playas y disfrutar del agua templada del mar. Sin embargo, cuando ingresó al agua se llevó un gran susto.

A través de su cuenta de Instagram, el ex fan de Wanda Nara relató que casi se ahoga y que tuvo que ser rescatado por los guardavidas. Además, se mostró muy angustiado por el episodio que le tocó vivir.

En diálogo con DiarioShow.com, Mariano contó: "Estoy haciendo temporada acá y me tomé la tarde para hacer un poco de playa y tomar sol. Cuando me metí al mar y estaba en el fondo, me agarró un calambre porque tengo pie plano. No podía sostenerme y comencé a tragar tres litros de agua de la desesperación hasta que vinieron los bañeros a rescatarme. Yo no paraba de llorar y temblar, la pierna me dolía y no podía moverme. Temí por mi vida, pero ahora estoy bien y más tranquilo".

Además, expresó: "Los guardavidas tardaron como cinco minutos, pero para mí fueron eternos".

Sobre el miedo que le quedó tras lo sucedido, el actor concluyó: "Me di cuenta que no puedo volverme a meter porque tengo pie plano y me puede agarrar otro calambre. Así que nunca más entro solo al mar".

