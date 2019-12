@AntoRavinale

La temporada teatral de Mar del Plata está recuperando el nivel de antaño, con productores importantes apostando a grandes figuras, muchas de ellas con éxitos ya consumados en la porteña calle Corrientes. Entre ellos, Roberto Moldavsky.

"Venimos de un año increíble en Mar del Plata, de una temporada soñada, así que ahora la expectativa es el doble. Cuando vas a un lugar y la pasás bien, cuando volvés la querés pasar mejor", comenzó la charla con DiarioShow.com el actor. Acerca del secreto de su éxito, Moldavsky analiza: "La gente nos sigue hace varios años, es como que nosotros contamos con el público porque todo el tiempo estuvo con nosotros y pensamos que esta no va a ser la excepción, ya que lo vivimos durante todo el año en Buenos Aires, y lo poco que pudimos ir al interior también. La gente nos acompaña y eso es genial".

Aún así, compite con reconocidas obras teatrales. "Desnudos", "Gasalla", "Fátima es Mágica" y "20 Millones" son algunos de los encabezados por colegas números 1. De todos modos, el humorista prevé una temporada fructífera tras las medidas económicas que tomó el actual gobierno respecto del dólar, ya que, con el 30% del impuesto a la moneda extranjera se fomentaría el turismo local. "Uno a priori piensa que el que está en la mitad dice 'me quedo acá'. Pienso siempre que la gente que tiene mucha plata, el dólar a 80, 100 o 60, no le mueve la aguja, el tema es la gente que realmente hace un esfuerzo por venir al teatro. Nosotros contamos con toda esa gente, el que no tiene problemas y con el que llega justo", sostuvo.

En el escenario lo acompañan su hijo Eial y La Valentín Gómez.

Asimismo, opinó sobre el cambio de mando político: "A esta altura tengo una esperanza y el deseo que al gobierno le vaya muy bien porque eso quiere decir que la gente estará mejor. No importa acá el partido, las medidas o el ministro. El objetivo es que la gente esté bien".

"Nosotros no le podemos cambiar la realidad a nadie, pero puedo hacer que durante una hora y media o dos se caguen de risa, la pasen bien y disfruten. Es muy difícil que podamos modificar algo de la realidad; ojalá pudiésemos hacerlo. Lo que sí podemos es garantizarles que la van a pasar increíble y que la guita que hayan gastado por vernos, va a valer la pena. Nosotros en el escenario dejamos todo y tratamos que por ese rato, incluso el que pasa por un momento complicado, se divierta. De lo demás se tienen que ocupar los políticos", explicó.

Y agregó convencido: "El humor tiene algo que es genial. Estás de mal humor y te querés reír. Estás de buen humor y estás predispuesto a reírte. En cualquier momento está bueno reírse. El humor es un gran antídoto y atajo para pasar caminos dolorosos. Contamos con eso y disfrutamos de la risa de la gente. Nos alimenta".

¿Hay algún cambio en la obra después de las elecciones? "Hay muchas novedades, pero no sólo en el texto. Con respecto al año pasado es un show completamente nuevo. Tenemos innovaciones que son únicas", cerró el artista. .