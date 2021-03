En tu Guía Astrológica anticipás lo que los astros nos tienen preparado para todo el 2021, ¿qué es lo que nos trae la era de acuario?

La Era de acuario, el año de acuario, nos propone libertad y revolución. Palabras que cada uno de nosotros se tendrá que hacer cargo. En lugar de responderte una pregunta te haría una pregunta a vos: ¿Qué hacés con tu libertad? ¿Cuál es tu revolución? Vamos todos en busca de la empatía, de la igualdad, de la tolerancia. Las cosas que hasta ahora no pensábamos la Era de acuario y el año de acuario nos va a proponer. Cuando imaginamos un año con el dominio de acuario pensamos un año donde la tecnología aún va a tomar más valor pero también va a haber grandes modificaciones en la economía, pero no en cómo manejamos nuestra economía, sino en cómo vemos el dinero. La igualdad es la bandera de acuario y la tolerancia es lo que pretende que logremos. ¿Cuáles son los signos que más tendrán que estar atentos al devenir de este año? El año 2021 está regido por el signo acuario porque hay una conjunción del planeta Júpiter y el planeta Saturno en este signo. Por eso decimos que estamos en el año de acuario, pero hay signos que se van a tener que cuidar más que otros y va a haber signos que realmente van a estar muy bien. No creo en la astrología predictiva, si creo en una energía que está disponible y cada uno de nosotros la puede tomar y con ella hacer lo mejor que puede. ¿Quién se tendría que cuidar? Porque la energía de alguna manera está en un punto ciego, en un punto que no ve. Ese es piscis, que es el último signo y esta conjunción le queda a su espalda, pero Júpiter, que es su regente, participa de esta conjunción, entonces es como si tuviera a alguien que le va a soplar al oído. Los piscianos serian unos de los que se tienen que cuidar un poco. El otro que se tienen que cuidar y prestar un poco de atención sobre todo en la carga horaria y el exceso de responsabilidades es virgo, porque le toca un eje que es de salud y enfermedad, de trabajo y responsabilidad. Entonces los que tienen que cuidarse un poquito este año son piscis y virgo. ¿Cómo ves a la Argentina dentro de este ciclo de energías que se viene? ¿Qué puede hacer Argentina con la energía que propone el 2021? Porque no se trata de cómo va a estar Argentina, sino la energía que está, ¿para qué le sirve?, ¿cómo la puede usar?, ¿qué utilidad tendría? Al nivel del signo cáncer esta propuesta energética tiene que ver con la transformación, el renacer de sus propias cenizas. Los otros puntos de la carta argentina son libra y capricornio, y estos dos van a brillar, van a estar sintiendo que pueden, van a estar muy creativos. Entonces resumiendo: estamos atravesando un ciclo o un período, especialmente un año, donde hay que transformarse, reciclarse y usar la creatividad renaciendo por el otro extremo con todo el brillo. En estos meses que pasaron del 2021, ¿en qué ves reflejado lo que propone el cielo para nosotros? Tenemos la idea de que el año de acuario comenzó el primero de enero y esto no es así, comenzó con la entrada de Júpiter y Saturno al signo de acuario. Especialmente el planeta Júpiter es el que hace que cada año sea del signo que visite. El cambio sucedió en diciembre del 2020 y yo creo que hubo fotografías, sellos, que rompieron nuestras pupilas y que mostraron ese grito de libertad que muestra acuario, lo irreverente, lo irrespetuoso, lo insólito, lo excéntrico, lo raro, todo lo propuesto hasta acá creo que tiene ese aire acuariano. Pero acuario también tiene una gran exigencia, acuario tiene un doble regente. Tiene un regente Urano que muestra al acuariano loco, libre, diría hasta con una onda hippie, y al acuario más el Saturno, un acuario más exigente, más firme, más estable. Yo creo que hay una lucha entre las dos mismas caras de esta energía acuariana hace que hoy por hoy estemos viendo las cosas más insólitas. Creo que el año va a traer cosas extrañas que van a quedar en nuestra retina. ¿Con qué se encontrarán tus seguidores cuando lean la Guía Astrológica 2021? Es un libro con una propuesta totalmente diferente. Estamos acostumbrados a leer libros de horóscopos, libros de predicciones, libros de astros. La Guía Astrológica 2021 es tal cual dice su nombre, una guía. Si sos de piscis no vas a tener que ir a las últimas páginas a buscar tu signo. La propuesta es que mes a mes, signo por signo y semana por semana, puedan ver los movimientos planetarios. Mi idea es que vos sepas lo que va a suceder, lo que hay para que lo puedas usar, porque vos sos el hacedor de tus destinos. No tendría sentido que yo escribiera lo que va a suceder. Lo que te va a suceder lo haces vos, lo construís vos. Pero los planetas proponen esa suerte que nos da el cielo, la tomamos o la dejamos. También mes a mes tenemos un ejercicio en cada plenilunio inspirado en los trabajos de Hércules. Intento que el lector tenga durante todo el año una manera de consultar lo que sucede en el cielo para prevenir las cosas que no están tan buenas y para potenciar las cosas que son realmente hermosas. Conseguí la Guía Astrológica 2021 de Lourdes Ferro en el Cronishop www.cronishop.com.ar. ¡Te la llevamos a la puerta de tu casa!