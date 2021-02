@VivianaRomano

Una vez más la salud de Tristán nos preocupa ya que se encuentra internado en un hospital público de la ciudad de Córdoba y el sábado fue trasladado a la sala de cuidados intensivos. De todas maneras, en las últimas horas su cuerpo reaccionó tras haber padecido un paro respiratorio.

El personal del nosocomio lo reanimó y su hijo, Federico Díaz Ocampo en diálogo exclusivo con DiarioShow.com contó que está mejor. "Papá estaba en un centro de rehabilitación y se descompensó, le empezó a fallar el marcapasos, le practicaron RCP durante varios minutos y ahí fue cuando lo llevaron al hospital donde trabaja mi hermana, porque la Obra social de Actores no se ocupó de nada y eso que mi padre aportó toda la vida".

En el último parte médico, Fede contó que su papá mejora lentamente. "Almorzó bien. La enfermera le pidió que le contara un chiste, y él le respondió: ´por 2000 pesos, si´. Gracias a Dios, mejora. Yo viajo mañana a la noche. Los protocolos son muy estrictos. Con 84 años es increíble la fuerza que tiene. Atravesó el Covid y lo superó. Siempre fue un tipo sano, no toma alcohol, dejó el cigarrillo de joven, no se drogó, comía cosas naturales. Es un tipo que tiene una fuerza impresionante. Yo no lo veo desde diciembre del año pasado. Por suerte está estable, ahora no podemos hacer más que rezar".

El humorista sufrió un paro cardíaco tras su operación de cadera.

Visiblemente compungido, Federico había confesado hace poco más de un año: "Es una edad bastante difícil y, la verdad, a mi me hace muy mal verlo así porque estaba entero y de pronto no pudo volver a caminar. A nosotros nospegó fuertel el tema de la rehabilitación. Siempre fue un tipo duro y entero, entonces, verlo en una silla de ruedas me parte el alma y el corazón. Aunque papá esté en silla de ruedas, quiero que siga haciendo teatro. En algún momento quiero que suba a un escenario, porque a los artistas eso les llena el alma".

Su verdadero nombre es Tristán Díaz Ocampo y nació en Pergamino el 27 de octubre de 1937. Su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, con seis décadas de carrera en el medio artístico, lo convirtieron en un popular y querido actor. En los últimos años se dedicó solamente al teatro, pero en su amplia carrera cinematográfica posee numerosas películas en su haber, desde 1964 hasta 1993, al lado de actores de la talla de Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez, Juan Carlos Altavista y Juan Carlos Calabró, entre otros.

