Hace tres años que Esteban Trebucq arribó a la pantalla de Crónica HD y desde entonces su manera de hacer periodismo impactó en la gente. El ciclo que conduce, " Siempre Noticias", se convirtió en el éxito de las tardes ya que las historias más crudas pasaron a un primer plano en el interés público por reflejar las necesidades de un país.

Ahora, el "Pelado" continúa una nueva temporada haciendo periodismo y entiende que el triunfo de su ciclo, el cual conduce junto a Mariana Diarco y tiene importantes picos de rating, se debe a aquellas pequeñas historias narradas por los propios protagonistas. "En mucho de lo que contamos se ve reflejado la sociedad argentina: la inseguridad y cómo la Justicia no atiende a la gente", reveló en diálogo con DiarioShow.com.

" Crónica HD es un canal que cuenta historias más que noticias. Nosotros hacemos periodismo, pero lo contamos de otra manera. Lo que tiene este programa es la voz de la gente", expresó el periodista.

" Siempre Noticias" realiza picos de rating con las historias populares.

Los espectadores del programa pueden observar la pasión y el interés que el presentador de noticias vuelca en su trabajo y eso Trebucq también lo nota: "La objetividad no existe. Creo en el involucramiento periodístico y no en la militancia. Cuando te involucrás sos parte de la noticia. Soy un tipo apasionado en la vida y una de mis pasiones es el periodismo. Amo esta profesión y me involucro en las historias. Nuestro segmento refleja lo que pasa en la sociedad: un país quebrado"

"La gente es la protagonista del programa, que no tiene voz en otro lado porque no los escucha el comisario, ni la Justicia", declaró el conductor. Y agregó convencido sobre la competencia informativa: "Nuestro horario es uno de los más competitivos del cable, estamos contra Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Víctor Hugo Morales. Somos la contra-agenda sin desviarnos de la realidad".

"El Pelado" continúa en una nueva temporada de Crónica HD.

El detrás de cámara y la producción de la noticia

Detrás de las cámaras se lleva a cabo la enorme labor de producción que permite encontrar historias nunca antes contadas. Facundo Pedrini, Director de Contenidos de Crónica HD, es quien está a cargo de la producción del ciclo y en diálogo con DiarioShow.com aseguró: "Es un formato que intenta narrar el país real. Es un espacio donde hay mucha interpretación de noticias".

" Siempre Noticias" lidera las tardes.

"Nadie se ocupa de las necesidades y del día a día de los argentinos. Tiene que ver con conflictos puntuales que hacen a infiernos cotidianos que pasan a un segundo plano por la pandemia y la vacuna. Entonces nosotros planteamos una contra-agenda", continuó.

"La denuncia de la gente es nuestro compromiso. Las historias están por encima de las noticias. El programa del Pelado es el que mejor interpreta el país descascarado", opinó Pedrini.

"En la guerra por los números Crónica apuesta a una pantalla basada en algo que el resto no hace. Hacemos historias en primera persona. Ese es el desafío que tenemos por delante. Planeamos continuar con la misma línea y contamos un país a partir de las historias mínimas. Hay que tener sensibilidad pero sinceridad. Somos una cuna popular con andariveles definidos y tenemos la premisa de estar siempre firmes junto al pueblo", concluyó.

Por A.R.