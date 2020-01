@eristchardy

Federica Pais arrancó el año con todo. Es que la conductora desembarcó en Net TV con un ciclo nuevo que se diferencia a cualquiera de sus trabajos anteriores: “Franquicias que Crecen TV”. Consultada por DiarioShow.com sobre cómo puede ayudar a la gente está nueva propuesta en medio de la inestable economía argentina, la periodista aseguró: “Los emprendimientos comenzaron a ser un generador de trabajo en sí mismo, por lo tanto, la idea de este programa es dar herramientas para que cualquier persona tenga un ingreso y a la vez pueda dar trabajo a otros”.

La conductora apuesta por el emprededurismo y las franquicias.

“Me gusto mucho el producto porque puede ser una herramienta de ayuda para mucha gente y eso es maravilloso. Con lo mala que es la situación económica de hoy, tenemos un segmento para ayudar en pequeños problemas a los comercios. El programa cuenta con un ‘Consultor SOS’ que va hasta el negocio, investiga qué pasa y brinda herramientas para solucionarlo”, detalló sobre el ciclo que puede verse todos los sábados a partir de las 10.

A la hora de definir de qué se trata, la comunicadora declaró: “Es un programa pensado para emprendedores, para aquellos que tienen ganas de encarar un negocio y quizás no se animan a hacerlo de forma independiente o no tienen demasiado claro el cómo hacerlo. Este espacio tiene como eje la docencia, la idea es enseñar cosas básicas de comercio, los sí y los no, aprender desde la historia de vida de algunos de los emprendedores que empezaron con un pequeño negocio”.

Daniel Arce y Federica Pais, los conductores de "Franquicias que Crecen".

Federica no está sola en la conducción, sino que acompaña a Daniel Arce, quien debutó como conductor en este ciclo y es el encargado de haber motorizado la iniciativa desde la consultora que lleva el mismo nombre. En relación al programa, expresó: “El público podrá ver cómo los emprendedores se las arreglan para ser exitosos en un contexto de crisis”. Además, remarcó que todos los casos que se presentarán son reales y que también se mostrará cómo funcionan “desde adentro”.

Además de su participación en este ciclo de Net TV, Pais adelantó a este portal que a mediados de febrero se sumará a un nuevo programa radial en la AM 750, junto a Luis Bremer y Darío Villarruel. “Estoy muy feliz y con mucha expectativa en eso”, sostuvo. Por otra parte, la periodista sigue al frente de “SUTERH con Vos”, el ciclo del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, que se emite todos los domingos a las 11 por la pantalla de Crónica HD.