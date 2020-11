@Antoravinale

En todo trabajo y ambiente laboral existen conflictos. Un mal día o una palabra de más pueden generar un malentendido o, incluso, un problema mayor. Esto mismo le sucedió a Dany Martins, conductor de "Zapping Zone", años atrás en los estudios de “ Disney” y su experiencia fue caótica: "Fui suspendido una semana por tener un encontronazo con un productor".

¿Se fue a las manos? "Ehhhhh, algo así, sí", le reconoció el conductor a DiarioShow.com con una risa nerviosa para recordar su experiencia más negativa en la emisora infantil. Aún así, admitió su error y agregó: "A la semana hablamos y a la otra nos fuimos juntos a Brasil porque teníamos que ir a hacer notas y estuvo todo increíble".

Dany Martins indicó que esta experiencia fue la más negativa en sus 20 años de Disney.

"Pasó que los dos nos cruzamos en un mal día, que puede pasar. Y pasó lo que tuvo que pasar. Yo no estaba de acuerdo con algo, él tampoco y encontronazo. Ahí fui suspendido por una semana del programa, me dijeron que me quede en mi casa. Eso creo que fue lo más negativo que me pasó en los 20 años de Disney. No me lo voy a olvidar más porque tampoco soy así", relató el presentador.

"Somos seres humanos, tenemos días buenos y días malos y no todo es color de rosa. Yo también me enfermo, también lloro, me deprimo y la paso mal. Uno muestra la mejor cara pero a todos les pasa lo mismo. En ese momento no tuve un buen día y las cosas terminaron de la peor manera. Me echo la culpa porque yo fui el culpable. Pero a la semana nos sentamos, hablamos, pedí disculpas y me hice cargo de lo que hice", sostuvo Martins.

Aún así, Dany sabe que esa experiencia es parte del pasado y que de los errores se aprende. "Es el día de hoy que nos seguimos viendo, nos damos un abrazo y nos reímos de aquel momento", concluyó.

Por A.R.