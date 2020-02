@AntoBaldi_

Todas las veces que Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri compartieron set de grabación a lo largo de los años forjaron una gran amistad que nació durante las grabaciones de "Verano del '98". A 22 años del estreno de la exitosa tira que se emitió por la pantalla de Telefé, ambas vuelven a compartir pantalla en " Separadas", pero con la particularidad de sumar a sus bebés recién nacidos en la rutina de trabajo.

Protagonizar una ficción no es nada fácil, sin embargo, las dos actrices saben que tampoco pueden descuidar su rol como madre. Por eso, entre risas y complicidades, las amigas disfrutan de su nuevo desafío actoral y se ayudan mutuamente a la hora de cuidar a sus pequeños.

Cuando Cherri fue convocada para la última novela de Adrián Suar estaba embarazada de Alba, su tercera hija y fruto de su relación con Tomás Vera. La actriz contó que en la última reunión de producción, antes de comenzar con las grabaciones de la tira, asistió casi a punto de parir.

En el lanzamiento de " Separadas" (Fernándo Pérez Re/Crónica).

Por su parte, Kloosterboer dio a luz a Otto en mayo pasado, su segundo hijo con Fernando Sieling, y la producción aceptó sin problema adaptar los horarios de grabación para que pueda pasar tiempo con el recién nacido.

"Nosotras dos particularmente tenemos horarios más limitados, ya pactados por contrato antes de empezar las grabaciones, por una cuestión de imposibilidad lógica", destacó Agustina en diálogo con Diarioshow.com.

Por su parte, quien interpreta a Luján Alcorta en la ficción de Polka valoró que entre los pasillos de grabación y los camerines "está todo armado" para que los bebés puedan visitar el set y estar con sus mamás entre las escenas.

.

"En mi caso como Otto tiene ocho meses lo dejo en casa al mediodía, come y me lo traen mi tía o mi prima que lo cuidan. Se queda acá y después volvemos juntos", detalló.

Ajustar los tiempos de la profesión y los de la vida persona implica un esfuerzo que no todas las mujeres tienen el lujo de poder darse. "Por suerte está todo armado, porque hay otras mujeres que tienen que venir a trabajar y dejar a sus hijos en las guarderías todo el día", admitió.

Alba apenas roza los cuatro meses de vida, por lo que está en una faceta en la que necesita de todos los cuidados de su madre. Una de las razones obvias es la lactancia. Por eso, Agustina busca hacerse el tiempo entre las escenas para poder alimentarla.

"Donde estoy yo está la beba.Tengo a Mili, que es mi niñera, mi salvación, que me ayuda y me la sostiene mientras yo grabo la escena. Pero Alba está en el camarín conmigo", explicó la artista que interpreta a Romina Baldi en la ficción. Incluso, para los exteriores, las actrices cuentan con un motorhome que les permite acompañar a sus bebés.

Como trabajadores y madres se ven obligadas a "hacer malabares" para cumplir con sus responsabiliades y, a la vez, estar presente para sus hijos. "Para la última reunión yo tenía fecha de parto y como no nació vine a la reunión. También hice por skype la lectura del primer guión", recordó la ex de Gastón Pauls.

"Está todo armado para que estemos con los bebés", admitió Marcela Kloosterboer.

Respecto a cómo vive la maternidad en comparación con Juana, su hija más grande, Marcela aseguró: "Hay una diferencia, lo disfrutas más porque hay menos miedos, menos presiones y autoexigencias que yo tenía con mi primera hija. Estoy más relajada y puedo disfrutarlo más de otra manera".

"Donde estoy yo está Alba", aseguró Agustina Cherri.

Mientras que Agustina, por su parte, destacó: "Es volver a empezar. A la primera la tuve a los 25 años así que ahora a los 36 es otra cosa completamente distinta. Te arriesgas a aceptar este tipo de cosas, con Luna no lo hubiera podido hacer nunca porque la cabeza no me daba para pensar en otra cosa".

"Mi hija más grande va a cumplir once y el varón cumplió ocho, es un montón de diferencia. Una aprende a ser mamá y saber en dónde tiene que ser fuerte, saber que mi bienestar va a impactar en el bienestar de la beba", reflexionó.

.

"Separadas": una ficción que rompe estructuras

En "Separadas", Romina (Agustina Cherri) es una mujer policía con poca experiencia en la calle, ya que se dedicó a las tareas administrativas. Sin embargo, cuando varias personas resultaron estafadas en un proyecto inmobiliario, es designada como la custodia de la construcción.

Mientras que Luján (Marcela Kloosterboer) es una abogada que se asocia con Fausto Valdés (Marco Antonio Caponi), el autor del fraude edilicio, que deberá lidiar con todos los reclamos asociados a los engaños de su ex compañero y amante.

La novela cuenta la historia de siete mujeres cuya vida cambia por completo después de ser víctimas de un falso proyecto edilicio y por el cual deben afrontar el desafío de rearmar una nueva rutina.