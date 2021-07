@sofinabias

A 21 años del lanzamiento de " Okupas", el actor que interpretó a Pollo en la ficción, Diego Alonso Gómez, fue denunciado ante la Justicia. El juicio es por paternidad para cumplir con el reclamo por alimentos que le hizo una mujer ("C.P.") para cuidar a la hija de dos años y seis meses que presuntamente tienen en común, "L".

"En el 2017 nosotros nos conocimos, no eramos novios porque nunca fue algo hablado, sino que nos veíamos frecuentemente, una o dos veces en la semana y se quedaba a dormir en mi casa. Así estuvimos diez meses hasta que quedé embarazada. Cuando le dije que estaba embarazada, él me pidió que aborte y yo le dije que no iba a abortar", comenzó la madre denunciante sobre el momento en que el actor le sugirió interrumpir el embarazo.

"Entonces él me dijo ´Bueno, está bien, respeto tu decisión y el papá soy yo´. Me dijo que se iba a hacer cargo y me explicó cómo se hacía cargo de sus otros tres hijos. Él no tenía duda de que fuese el papá. Me explicó cómo se hacía cargo de sus otros hijos haciéndome ver que así se iba a manejar con la mía", reveló para DiarioShow.com.

Diego Alonso se enfrenta a un juicio por paternidad.

"C.P." aseguró que Alonso Gómez "mintió" sobre la cuota alimentaria de sus otros hijos: "Dijo que no le pasaba plata a los hijos y que solamente le compraba lo que necesitaban. Yo sinceramente no creo que sea verdad y lo dijo para que no le rompa las pelot...Yo jamás le iba a romper las pelot... salvo que tuviera un problema económico, que es el que tengo ahora".

.

"Yo tengo otra hija más grande y su papá me ayudaba mucho pero él falleció hace un par de meses y quedé sola con mis dos nenas. Entonces yo mantengo a mis dos hijas. La hija de él tiene dos años y seis meses y en ese tiempo jamás le pedí nada", agregó sobre el problema económico al que se enfrenta.

Además, la mamá de la presunta hija del actor contó que la última vez que se comunicó con él fue en 2018: "Hablé con él a los tres meses de embarazo porque yo tuve un problema y me tuve que hacer una intervención, y le tuve que preguntar su grupo sanguíneo y me lo pasó. Nunca hubo una negativa a su paternidad, sino que accedió a darme su grupo sanguíneo. Ese fue el último contacto que tuve con él".

El actor de " Okupas" junto a sus compañeros de elenco.

"Cuando mi hija nació yo le mandé un mensaje y le avisé que había nacido su hija pero me clavó el visto. Le empecé a mandar fotos de cómo crecía la nena pero nunca me contestó", recordó en diálogo con DiarioShow.com

Finalmente, la mujer expresó que se cansó de que el actor la ignorara: "Hace tres o cuatro semanas que le estoy mandando mensajes diciéndole que necesitaba hablar con él pero se llamó al silencio. Yo solamente tuve vínculo con él, no con la familia ni nada. Hablar me parecía la forma más coherente antes que poner un abogado pero me clavó el visto. Nunca me bloqueó".

"Ante la negativa, yo necesito que me pase la cuota de lo que le corresponde a mi hija. Es el derecho que tiene mi hija y que reconozca su paternidad. Ella tiene mi apellido", cerró la mujer que inició un juicio por paternidad contra Diego Alonso Gómez.

La carta documento que se le envió a Diego Alonso para notificarlo de la audiencia de mediación para el día 16/07.

Debido al silencio del actor, "C.P." recurrió a la asistencia del abogado Alejandro Cipolla para iniciar un proceso legal para reclamar el dinero necesario para mantener a su hija.

En diálogo con DiarioShow.com, el letrado dio algunos detalles de la audiencia de mediación que se llevará a cabo el 16 de julio de 2020: "La idea es que reconozca a su hija y solicitar alimentos. En caso que él quiera, hacemos el examen de ADN".

Sin embargo, el actor tampoco respondió a los llamados ante los abogados, por lo que se tendrán que enfrentar ante la Justicia: "No contesto mis mensajes, quería evitar la situación judicial, pero bueno, hay personas que son hijos del rigor, prefieren perder contra mí en juicio y esto incluye pagar todas las cosas, que acceder por el diálogo".

Por S.N.