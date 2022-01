@VivianaRomano

El 4 de agosto de 2021 oficializaron la relación y, a seis meses del estallido de esta bomba sentimental, Sabrina Rojas y el Tucu López avanzan a paso firme, con ganas, amor y proyectos. Da la sensación de que nada ni nadie los va a detener. Ella venía de una relación larga: casada y con dos hijos en común con Luciano Castro. Él, con varios romances a cuestas y uno mediático con Jimena Barón.

Lo cierto es que los dos, ya separados, se eligieron y, contra lo que muchos pensaban, están cada vez más consolidados como pareja. Sabrina volvió con “Desnudos” en la cartelera de Buenos Aires, conduce con su novio en América “Emparejados” desde el domingo pasado, y él está a full con tres nuevos desafíos: volvió con “Sex, viví tu experiencia”, versión porteña en Palermo, conduce de lunes a viernes “Es por ahí verano” con Julieta Prandi, además del magazine con Sabrina.

A pesar de las múltiples actividades, el tiempo del amor está intacto y ambos intentan esquivar la ola de contagios de Covid-19. En el caso de Rojas, su compañero Luciano Cáceres resultó contagiado la semana pasada. “Nosotros en la obra ensayamos con el director por Zoom, él había tenido un contacto estrecho y se dio así, es la nueva vida que tenemos, hay que aceptarla y a la vez cuidarnos”, explica Sabrina.

Por su parte, el Tucu habla de su trabajo y analiza que en su carrera nunca transitó tiempos tan vertiginosos respecto de las oportunidades: “Por suerte, tengo mucho trabajo y amor. Lo que me sucede ahora es intenso, bienvenido y estoy muy agradecido. Es espectacular, a mí me encanta laburar en lo que me gusta y estar enamorado, en pareja, me hace feliz. Todo es un golazo para mí”.

-Tucu, ¿cómo te sentís en “Es por ahí”?

-Compartimos con Julieta Prandi un lindo debut, no nos conocíamos, tampoco con el equipo, y nunca hicimos un ensayo de corrido, en vivo le fuimos -y le vamos- encontrando la vuelta, es como que de a poco nos vamos apropiando del ciclo, al que le cambiamos cosas, si bien no arrancó con nosotros. Como soy muy obsesivo hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, soy muy autocrítico, pero además hay que construir la identidad de las cinco personas que estamos al aire. Hay que generar química, es un proceso que lleva tiempo para que se aplome. Esa es la clave. Cada día intento estar a la altura, y a su vez divertirme.

Las primeras fotos de Sabrina Rojas y El Tucu López a los besos.

-Sabrina, tu experiencia en “Emparejados”, con tu novio, ¿te resultó natural?

-Fue hermoso el debut, hicimos varias reuniones de preproducción virtuales con ensayos y el resultado es positivo, estamos muy entusiasmados, porque, además, el equipo es de lujo, la gente que está detrás de cámara se divierte, o sea que vamos bien. Si tengo que definir al ciclo, podría decir que tiene un poco de todo, desde el resumen de la semana hasta debates de todo tinte y color. La idea es compartir un buen momento de domingo a partir de las 19.45 en un estudio que representa el living de una casa donde recibimos a nuestros amigos.

-El jueves debutaste en “Desnudos”, pero ya sin Luciano Castro. ¿Lo extrañaste en el escenario?

-No, porque a Lu lo veo siempre y, además, Esteban Lamothe hace un trabajo divino en su rol y es un excelente compañero que se incorporó a la obra con la mejor onda. A Luciano le habría encantado que la obra hubiera continuado en Mar del Plata, porque ama la ciudad y hacer surf.

¿Cómo hacen con Esperanza y Fausto, sus hijos, ahora que están de vacaciones?

-Nosotros pasamos Navidad todos juntos en Mar del Plata, volví a Buenos Aires para Año Nuevo, Lu se quedó con los chicos un par de días, los trajo; pero van a ir y volver, porque los chicos están acostumbrados a veranear en Mar del Plata.

Luciano Castro, Sabrina Rojas y sus hijos: una familia que no se rompe.

-¿Recordás haber pasado un verano en Buenos Aires?

-Durante muchos años veraneamos en Mardel, la única vez que no lo hicimos fue cuando parí a Fausto, un 7 de enero, y el obstetra me dijo que no viajara, pero ese año fuimos los primeros días de diciembre. Después nos quedamos en casa, porque con un bebé recién nacido era imposible hacer vida de playa allá.

-Se te ve radiante, ¿es la separación y el nuevo amor?

-Con Lu nos separamos para ser más felices, es y fue mi deseo más profundo, lo que me sale de adentro. El propósito es que los dos encontremos la felicidad; y a veces uno se da cuenta de que lo es estando separados. Para fin de año hablé con mis amigas por teléfono y mi frase era esa, les decía ‘estoy terminando el año muy feliz’, y no me da culpa decirlo. A veces las mamás somos culposas, pero, repito, nos separamos para ser más felices y nos está sucediendo a los dos. Uno toma decisiones para una meta en la vida y cuando sucede, está buenísimo.

-Tucu, ¿qué sentís cuando la escuchás a Sabrina?

-Amor. Mi familia está muy contenta cuando me ve feliz; en lo personal lo vivo bien, con otra madurez y proyección. Me siento bien con mi situación sentimental, algo que me ha costado mucho y no se daba, es más, jamás sentí plenitud y ahora me sucede, viviendo un amor especial. Está buenísimo.

Se llevan bárbaro: Luciano Castro, Sabrina Rojas y el Tucu López.

-Las decisiones siempre son de a dos; pero ¿te gustaría ser padre?

-Sí. Tengo 41 años, no soy papá, y con Sabrina me encantaría. Nunca me había sucedido con mis parejas anteriores, ni siquiera con las que vislumbraba un proyecto a futuro. Repito, tengo ganas de ser papá, también tiene que ver con que soy tío del hijo de mi hermana menor y me despertó un montón de cosas. Es algo que vamos a hablar con Sabrina un poco más adelante y buscarlo. Decidirlo con conciencia. Pero las ganas están; hoy mi vida me encuentra con ganas de ser papá.

Luciano Castro y Sabrina Rojas: la amistad después del amor es posible

Sabrina Rojas y Luciano Castro eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, luego de once años se separaron en mayo del año pasado y la actriz comentó: “Nos separamos y estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”.

El 5 de enero, también de 2021, los extortolitos habían celebrado un nuevo aniversario y ella le expresó su cariño al padre de sus hijos: “Hoy cumplimos once años de un amor revoltoso, imperfecto, con idas y vueltas, juntos y algunas veces separados. Pero siempre con el mismo amor. El que sólo nosotros sabemos y entendemos. Un amor sin caretas. Por eso y mil cosas más, me gusta lo que somos, lo que construimos y como siempre logramos reinventarnos. Estoy orgullosa de que así sea, inestable como la vida misma. Porque eso es lo que hace que tengamos ganas de más. Te amo, mi gordo”, escribió Rojas en la red social.

Sabrina Rojas y Luciano Castro, familia para siempre.

El Tucu López y Jimena Barón: su noviazgo más mediático

En vísperas de Año Nuevo de 2020 y tras meses difíciles, Jimena Barón había contado públicamente que estaba en pareja con el Tucu López a través de sus historias de Instagram y oficializaron su romance con la publicación de una fotos juntos. Meses después, en abril de 2021, se separaron y el locutor tucumano contó: “La separación fue de común acuerdo y estoy rebien”.

También, uno de los protagonistas de “Sex, viví tu experiencia” había reconocido que su secreto para conquistar a la exjurado de “La Academia” fue el emoji de un pulpo que le envió a la cantante, pero que, al principio, no dio resultado. El conductor había forjado una relación muy buena con Momo, el hijo de la “Cobra” y Daniel Osvaldo.