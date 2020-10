@VivianaRomano

"Dame dos minutos, me pongo los auriculares, me siento en el sillón y hacemos la nota". Contundente, sin vueltas y con onda, el Tucu López habló con DiarioShow.com sobre su excelente presente profesional y sentimental, ya que desde hace unas semanas está en pareja con Jimena Barón.

Respecto de cómo transcurren sus días "pandémicos", contó que volvió a una gran pasión: "En cuarentena me pintó volver a trabajar con la madera, la carpintería. Mi abuelo fue un ebanista bastante groso y heredé su pasión, pero nunca me pude hacer el tiempo ni el espacio, de modo que me empecé a perfeccionar, alquilé un local y me puse un taller a seis cuadras de mi casa, en Villa Urquiza. Ahora le voy a hacer el vestidor a Diego Ramos, que tiene más ropa que Pampita, otro pedido a Paola, la productora de Sex, y un escritorio flotante que diseñé yo. Me siento en la compu, me mandan fotos del espacio y mi cabeza crea, es como una terapia, pongo música, estoy con Elvis, mi perro, y lijo, lijo y pulo. El resto del día lo ocupo con algunos laburos de locución y el teatro con José María Muscari".

.

- ¿Cómo llegaste a "Sex virtual"?

- Estoy desde el principio. Un día estoy con uno de mis socios, porque somos cuatro -hago otras cosas como traer de afuera algo a pedido-, planeando un viaje a una exposición en China -allá son como 20 o 30 predios de la Rural de allá-, ya que estábamos detrás de una serie de productos que queríamos comprar, y me entró un mensaje de Muscari. Ahora hacemos el próximo show online el viernes 9 de octubre, y son tres días.

-¿Cómo reaccionaste a la propuesta?

- Me dijo que se iba a Nueva York y que al regresar comenzaba a ensayar una obra. "Se llamará Sex. Vos confiá", me dijo, y como venía de estar dos años en la Rock and Pop con una experiencia no muy grata, me sentía desencantado de los medios, con las bolas por el suelo. Necesitaba una pausa, esperé a José María, probé y acá estoy desde hace más de un año y pico; y el viaje a China quedó en la nada.

-¿Marcaste más abdominales para este trabajo?

-Toda mi vida practiqué deportes, y especialmente artes marciales, voy a cumplir 40 en noviembre y el cuerpo está activo, además de contar con buena genética. También tengo una alimentación muy particular, no como hidratos de carbono, tampoco azúcar; no hago dieta, pero tengo una pauta alimentaria.

-¿Manejás cómodo la desnudez?

-Cada uno en el show maneja sus propios límites, no tenemos ningún tipo de exigencia. No tengo pruritos con mi cuerpo ni mayores problemas de mostrarlo cuando tengo ganas. No hago un desnudo completo.

-¿Tuviste parejas formales?

-Sí, tres años, cuatro, dos, y momentos de soltería. Ahora estoy comenzando algo, pero prefiero no dar más detalles por el momento...

El Tucu López muestra su costado más sexy.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINÍS EN POCAS PALABRAS?

-Sincero y muy orgánico.

-TU MAYOR VIRTUD.

-La bondad.

-¿TU PEOR DEFECTO?

-Soy impuntual.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-Cuando las cosas fluyen.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La gente falsa.

-¿ALGÚN PASATIEMPO?

-Trabajar la madera.

El Tucu López reveló que está iniciando una relación.

-UN TALENTO OCULTO...

-Soy bueno aprendiendo cualquier actividad física.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-En la cocina, obvio.

-TU COMIDA FAVORITA...

-Las milanesas de mi vieja.

-UNA SERIE...

-”Modern Family”

-SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

-Me gustaría ser jugador de fútbol americano.

-UN ARTISTA FAVORITO...

-Ricardo Mollo.

-UNA CANCIÓN...

-”Creo”, de Fito Páez.

Tucu López, íntimo con DiarioShow.com.

-UN MIEDO...

-Mirar películas de terror, soy muy cagón.

-¿EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE?

-En mi familia.

-¿LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA?

-La libertad.

-UN GUSTO EXÓTICO...

-Soy muy fanático del whisky, tengo 52 etiquetas.