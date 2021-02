@Belucandiaok

Comenzó a trabajar en televisión en series como "Kally's Mashup" por Nickelodeon, "Once" en Disney y "Go! Vive a tu Manera", ficción original de Netflix. A sus 23 años sabe con seguridad lo que quiere: dedicarse a la actuación y a la música. Hablamos de José "El Purre" Giménez Zapiola, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y una gran popularidad debido a su talento.

El joven, que actualmente se lo puede ver en "Mi amigo hormiga" por Flow, dialogó con DiarioShow.com sobre su pasión por el arte: "Desde chico soy un apasionado por lo que hago, quizás un poco porque lo mamé durante mi infancia. Mi papá toca la guitarra y canta de toda la vida. A raíz de eso, empecé a estudiar, cuando tenía 14 años, guitarra y canto, y seguido empecé con el teatro".

La pandemia no lo frenó e incluso le sirvió de inspiración para explorar su faceta de compositor. El año pasado, el actor lanzó su primer single "Enamorado", canción que compuso en plena cuarentena: "Mi faceta como compositor es algo que apareció gracias a la cuarentena, que me obligó a estar en casa, a estar un poco conmigo mismo y sentar la cola en la silla. Estoy muy contento con esta parte de mi carrera, es algo que estaba deseando mucho. El componer y lanzarme como solista era algo que quería y, finalmente, llegó ese momento".

En cuanto a su faceta musical en este 2021, El Purre aseguró: "Se viene un año a pura música. Tengo un montón de sencillos por sacar y muy contento en lo que estamos trabajando. Hay muchas canciones grabadas y dentro de muy poquito ya podrán escuchar mi próxima canción".

El Purre, un joven cantante y actor que atraviesa su mejor momento.

Sin dudas, el cantante es considerado uno de los galanes de las redes y alguien a quien miles de jóvenes de diferentes partes del mundo toman como referencia. Sobre cómo es el vínculo a distancia que mantiene con sus seguidores, respondió sincero: "Soy muy cercano. Interactúo mucho con ellos. Soy un afortunado porque son más los mensajes de cariño y amor que recibo que el número de mensajes de haters. Muy agradecido siempre y trato de devolverles un poquito de lo que ellos me dan".

Tanto en Twitter como en Instagram, El Purre muestra parte de su vida personal y profesional. Al ser consultado sobre si cree que las redes ayudan a conseguir trabajo por la visibilidad que brinda, contestó: "No creo que las redes sociales sean fundamentales para encontrar trabajo. La mayoría de las veces uno accede a lo laboral a través de los castings. Lo que sí, las redes sociales son una plataforma que sirve para mostrar lo que me gusta: parte de mi mundo, la música, mi vida en general".

Por otro lado, el artista se refirió al grado de exposición que maneja desde que trabaja en la pantalla chica y aseguró orgulloso: "No reniego de mi exposición, trato de llevarla de la mejor manera posible. Uno sabe que al dedicarse a proyectos donde uno está expuesto es parte del trabajo. Sí debo reconocer que por momentos a uno le gustaría estar tranquilo y dejar descansar un poco el personaje público, pero no me puedo quejar porque gracias a quienes me siguen es que vivo de lo que me apasiona".

¡Un artista todo terreno!

SU PROTAGÓNICO EN "MI AMIGO HORMIGA"

"Volver al ruedo fue muy difícil, sobre todo porque estaba fuera de ritmo. De todas maneras, fue una felicidad absoluta", contó El Purre sobre su vuelta a la filmación con este nuevo proyecto: "Mi amigo hormiga".

La serie que protagoniza, y en la cual interpreta a Julián, se estrenó el pasado 21 de enero por Flow. En la ficción trabajó junto a su pareja Malena Ratner, Agustina Cabo y Manuel Ramos. Acerca de este desafío actoral, explicó: "Es un personaje mucho más introvertido y yo soy un caradura. La verdad que Julián me dejó un montón de cosas, me dejó enseñanzas durante todo el proceso de preparación del rol. Fue un gran desafío porque es una personalidad bastante alejada de la mia".

El Purre protagoniza "Mi amigo hormiga", serie que se puede ver en Flow.

Cabe aclarar que "Mi amigo hormiga" fue grabada en plena pandemia, pero con todas las medidas de prevención. Al respecto, reveló: "Grabamos con un equipo reducido, que era lo que el protocolo permitía, y eso ayudó a que se armara una familia con una química muy linda entre todos. Fue algo muy íntimo, de poca gente, una experiencia distinta. Acostumbrado a estar en un set con 40 personas, acá éramos entre 8 o 10".

Y agregó agradecido por su presente laboral: "Lo más importante es haber retomado la actividad, que nuestro rubro fue uno de los más castigados y fue reconfortante poder volver a hacer lo que uno ama".

El elenco de "Mi amigo hormiga", serie producida por Flow.

Para cerrar, El Purre reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó la llegada del Covid-19: "Me llevo bastantes aprendizajes. Aprendí a estar solo, quedarme en mi casa y, sobre todo, a vivir el momento y valorar las pequeñas cosas. Sobre todo, la familia y los amigos porque cuando hicieron falta y no se podía acceder a ellos, uno se da cuenta lo importante que son en la vida de uno".

¡Mirá el adelanto de "Mi amigo hormiga"!

