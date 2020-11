@Rfilighera

El hombre no se deja amedrentar por la dificultad de los tiempos que corren. Reconoce la gravedad, sobre todo de lo que significa vivir en tiempos de pandemia, no obstante; su actitud es firme y contundente. Gabriel "El Puma" Goity apuesta al trabajo, a su oficio y a la solidaridad permanente con los que la pasan peor.

Acaba de cumplir 60 años de vida y muchos otros de profesión que lo ubican como una especial referencia en todo escenario o estudio televisivo y cinematográfico. El país, su universo doméstico y los proyectos fueron parte de una amplia agenda que este gran actor abordó con DiarioShow.com.

-¿Resulta útil este tiempo de ocio forzado para aprender cuestiones tecnológicas?

-Sí, totalmente, la pandemia me llevó al mundo del Instagram; no sé si es o no lo mejor para mí, sin embargo, se ha hecho presente con fuerza. Con esto quiero afirmarte que nunca he sido un fanático de estos soportes, no creo en las redes, pero que las hay... las hay.

-¿Retomaste alguna tarea postergada?

-Me resulta difícil generar una actividad ajena a la mía, te digo que soy un inútil declarado y dependo de colaboradores que puedan solucionarme algún inconveniente, ya que no sé absolutamente nada de plomería, albañilería ni de ninguna otra cosa relacionado con eso. Ni quiero aprender tampoco. A duras penas puedo actuar y con eso me voy arreglando.

-La actividad del actor siempre fue inestable, ¿y ahora?

-Sin duda que atravesamos el momento más complejo, pero, lamentablemente, más allá del difícil cuadro de situación del país, la pandemia se presentó como un tiro de gracia para todo el trabajo en sí. La situación del país es terrible y, por otra parte, el teatro va a estar en la cola de las aperturas, y esto hace que sea una situación realmente desesperante. Incluso, el teatro siguió en pie durante las guerras y las ocupaciones; hoy en día es la primera vez en la historia mundial que no se puede seguir, salvo en el caso de Uruguay, dicho por compañeros y grandes amigos que tengo en el país hermano y que están realizando funciones, protocolos mediante, como lo que sucede con el emblemático teatro El Galpón. Esto alimenta, en definitiva, alguna esperanza por estos lados para fecha cercana.

-¿Cómo te imaginás, en consecuencia, la vuelta a los escenarios?

-Me la imagino como alguien que fue encerrado con una causa injusta. La posibilidad de arribar a una gran felicidad que hoy no tenemos.

Cuando estalló la pandemia, estaba por estrenar "Lo escucho" en teatro, junto con Jorge Suárez y Julieta Vallina.

UNA NACIÓN, DISTINTOS PUEBLOS

-¿Qué sensaciones te deja la radiografía de un país dividido en antagonismos?

-Sin duda que estos temas no nos favorecen y se han insertado, lamentablemente, en este crítico momento pandémico que estamos viviendo. Estas posturas de economía o salud parecen formar parte de esta identidad y condiciona estar divididos. Al menos yo no creo que pueda ser una cosa o la otra; nada en la vida es blanco o negro, no existe esa dicotomía, siempre se utiliza con fines políticos y es lo que me rompe los huevos. Fines políticos, en definitiva, que son muy mezquinos, ya que la política está hecha para ayudar a la gente. Ese debe ser el fin de la política; en consecuencia, no podemos seguir anteponiendo antinomias, lo que nos lleva a estar entre dos fuegos: una cosa o la otra... ¿Cuándo carajo vamos a buscar consenso? Hasta que no haya consenso esto va a seguir siendo una verdadera desgracia. Sin eso, no hay sociedad, no hay país, si no hay consenso no hay paz ni progreso.

El Puma Goity: “Hasta que no haya consenso esto va a seguir siendo una desgracia. Sin eso, no hay sociedad, no hay país, paz, ni progreso”.

-¿Pensás que nuestra sociedad ha tomado conciencia de los alcances de esta crisis?

-No te lo puedo decir con precisión. Creo que hay un malestar muy grande y, respondiendo un poco a la anterior pregunta, la conciencia forma parte de este malestar.

EL ACTOR EN SU LABERINTO

-El compromiso del actor -que afloró con tanta fuerza en los años setenta- hoy en día, ¿qué objetivos sociales debería tener?

-Creo que el compromiso del actor y de todo ciudadano argentino, sea empleado, empresario o de cualquier actividad, tiene que dirigirse, como señalé antes, a buscar consensos y hacer el trabajo de la mejor manera posible. Insisto con esto: no sirve de nada plantarnos en verdades personales, hay que evitar enfrentamientos, la Argentina está enfrentada desde 1810 hasta la fecha y debemos superarlo de manera urgente.

-¿Qué creés que aporta el soporte streaming?

-El sistema comenzó, en algunos casos, con mayor suerte y en otros no. Todo aquello que se pueda desarrollar y aportar fuentes de trabajo, bienvenido sea. Me parece bárbaro que pueda tener un buen curso, pero, a su vez, debemos estar atentos al aprovechamiento que puedan realizar algunos vivos.

-Estabas por estrenar la obra "Lo escucho" en el Metropolitan, antes de la pandemia. ¿Se va a retomar?

-Sí, por supuesto, la vamos a retomar. Estamos esperando que nos dejen hacer nuestro oficio, que es actuar. Recordemos que, a cuatro días del estreno, en marzo pasado, se hizo presente la pandemia y se suspendió. La esperanza es volver a estar a tiro, poder debutar junto con Jorge Suárez, Julieta Vallina, Daniela Pal y Ricardo Cerone, con la dirección de Carlitos Olivieri.

En la reflexión final, el Puma destacó a modo de rezo: "Mi mayor aspiración es seguir levantándome a la mañana y expresar mis firmes deseos de continuar con la actuación".

"Entre hombres": allí encarna al Sargento Garmendia, un personaje violento y oscuro.

"ENTRE HOMBRES"

EL "WESTERN" PORTEÑO QUE ESTRENARÁ HBO

En tren de esperas, El Puma anhela de manera especial el estreno de la miniserie "Entre hombres", donde cumple una labor de particular garra dramática. Se anuncia como un thriller de fuerte contenido argumental, compuesto por cuatro episodios de una hora.

"Entre hombres" tiene ambientación a finales de los años 90, en el mundo subterráneo de un Buenos Aires donde no hay diferencias entre santos y pecadores. El núcleo central de la historia tiene como epicentro una fiesta que salió mal: un asesinato que debe ser encubierto y un video perdido que conducirá por un territorio de venganza, sangre e ilegalidad .

La miniserie de HBO está protagonizada por El Puma Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi y se basa en la novela homónima de Germán Maggiori, con dirección de Pablo Fendrik y guion del propio Maggiori en colaboración con Fendrik. La pandemia demoró su estreno, pero pronto la veremos.

Junto con Esteban Meloni protagoniza "La chancha", film que puede verse de manera gratuita y online.

TAMBIÉN ESTÁ EN STREAMING

"LA CHANCHA", POR CINE.AR

El cine sigue siendo para El Puma Goity uno de aquellos ámbitos donde tiene la posibilidad de desplegar, también, sus mejores recursos. Precisamente, uno de sus últimos trabajos ha sido "La chancha", filme dirigido por Franco Verdoia, rodado en la ciudad de Córdoba y con un elenco que se completa con las actuaciones de Esteban Meloni, Raquel Karro, Gladys Florimonte y Rodrigo Solveira. "Altamente satisfactorio es el balance que puedo hacer de mi rol en esta película, que trata de ese flagelo espantoso que es el abuso infantil. Entonces, haber sido parte de este proyecto me hizo sentir muy orgulloso, además, por el hecho de actuar junto a importantes colegas", dijo el Puma sobre esta producción que se ha dado a conocer en la plataforma cine.ar.

La trama fue narrada por Goity en estos términos: "En medio de unas vacaciones familiares, Pablo vive un inesperado reencuentro que actualiza un trauma de su niñez. Confrontado con la ironía de la casualidad, inicia, de esta manera, un perturbador retorno a los paisajes de su infancia y es así que va a arrastrar en su proceso a su compañera Raquel y a su hijo Joao. Pablo decide permanecer allí, recuperando un vínculo pasado para enmendar un recuerdo que condicionó toda su vida y que, sin duda, ha marcado un antes y un después en su existencia".

