Si bien Tefi Russo y El Pollo Alvarez son una de las parejas más recientes del mundo del espectáculo, tienen una llegada única al público. Los tortolitos se conocieron mientras trabajaban en un programa de televisión y desde entonces, quedaron flechados. Con el tiempo blanquearon su noviazgo en los medios y un año después anunciaron su casamiento.

A cinco meses de haber dado el "sí", la cocinera y el conductor charlaron con DiarioShow.com en un evento que organizó el Hospital Británico en el teatro Colón y se animaron a contar cómo les resulta la vida de recién casados.

-¿Cómo llevan la convivencia?

-Tefi: Estamos igual que antes o mejor pero muy parecido a lo que veníamos viviendo.

-Pollo: La convivencia también. Vivíamos juntos antes entre la casa de ella y la mía, y ahora unificamos casas. Pero viste que la gente te quiere pinchar el globo, pero estamos bien, estamos bárbaro.

-¿Quién es el que más tarda en el baño?

-T: Los dos, bastante. Somos vuelteros, tardamos mucho al salir de casa.

-P: Nos hacemos cargo. Somos de llegar tarde a los lugares donde se puede llegar tarde.

Pollo Álvarez y Tefi Russo llevan cinco meses de casados.

-¿Quién cocina y quién lava?

-P: Bueno, creo que en cocinar siempre Tefi me madruga. A veces quiero cocinar pero antes de agarrar el tomate ya lo tiene ella.

-T: Es muy lento para cocinar.

-P: Y para lavar tenemos por suerte la maquinita. Pero si me toca algo es lavar porque soy pésimo cocinando.

-T: ¡Está aprendiendo!

-¿Cuáles fueron los trucos y las recetas que le enseñaste?

-T: Él se denomina el mejor calentador de milanesas del país, que no sé bien qué es eso porque la milanesa ya viene hecha y él solo la calienta.

-P: Al horno las caliento. Pero tengo una técnica que me sale muy bien. Le sé poner muy bien el queso porque la doy vuelta y la saco doradita. ¡Es mi especialidad! La milanesa es como el mate, tiene que estar.

-¿Tienen miedo a la existencia de problemáticas en la convivencia?

-T: Se verá. Por ahora estamos bien.

-P: Se resuelve. Nada que no podamos resolver con amor.

-T: Esto lo hicimos con un lindo plan de mucho amor a largo plazo y si llegara el momento de que las cosas se truncan un poco, todo será con mucha conversación y mucha compañía.

-¿Poliamor?

-T: ¡No! Pero la vida es larga. No hay que juzgar, ¿no mi amor?

-P: Me parece que todas las expresiones del amor y de la pareja son válidas.

-T: El amor es muy libre en la sexualidad mientras esté consensuado y sea con respeto.

-P: Por ahora sí apostamos a la monogamia, no queremos decir una cosa por otra, pero por ahora sí.

-T: Las otras parejas que lo implementan está barbaro, cada uno hace de su vida lo que quiere.

- A modo de juego, ¿tendrían algún permitido?

-P: Yo con Alf, (risas) ¡No sé, no me puse a pensar!

-T: ¿Permitido? Creo que alguna vez he pedido algún permitido, pero ahora no me acuerdo. Es muy trillado ponerlo a Brad Pitt como permitido pero si se me da la chance le digo ‘gordi dale’ Me deja.

-P: Si viene Brad Pitt a Argentina y la elige a Tefi, bueno, ya está…

Después del casamiento, la pareja se enfrentó a la convivencia.

-¿Hijos?

-P: Por ahora no.

-T: Es lo primero que nos preguntan y es muy de abuela eso. ‘¿Cuándo se casan y cuándo tiene un hijo?’ Me parece que todo es a su debido tiempo, estamos disfrutando mucho.

-P: Todavía no pero… algún día sí (dice mientras mira fijo a su esposa).

-T: ¡Vemos! (se ríe)