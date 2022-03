@perez_daro

De los bolos en ficciones juveniles al prime time de El Trece. Así se podría resumir la carrera de Joaquín “El Pollo” Álvarez, aunque ese camino, simplificado en pocos caracteres, guarde adentro suyo mucho más. Hablamos de un joven que se hizo fuerte en los medios a costa del trabajo incansable.

“Soy de clase media, trabajar es lo único que sé hacer”, dice en charla con DiarioShow.com, como si esa unicidad fuese poca cosa. El conductor, hoy al frente de “El gran juego de la Oca” y también de “Nosotros a la mañana” -programa que renació como un ave fénix- afronta un nuevo año en el que su única meta es seguir creciendo.

Por desgracia y a pesar de su optimismo, el 2022 no arrancó bien para Álvarez. Entre los miles de casos de la nueva cepa Ómicron, él se contagió y debió parar la pelota. “El covid me pegó muy fuerte, nunca pensé que lo iba a transitar de esa manera. Más que nada porque estoy vacunado y hago deporte, pero es cierto que uno nunca se sabe cómo lo va a padecer”.

Más allá de tener el alta, lamenta una tos crónica que lo acompañará por un tiempo como un recordatorio de lo vivido, pero lo que más lo apena, siendo una persona hiperactiva y laburante, es el cansancio: “Tengo un desgano, que entiendo que se te va pasando, pero bueno, quizás alguna que otra secuela del covid me quedó. Y me mata no estar al 100%, siento que no soy yo”.

Sin ese porcentaje para sentirse completo, igualmente habla con mucha alegría de su conducción, junto a Dani La Chepi, de “El gran juego de la Oca”: “Estoy muy contento; hay que laburar y ver qué pasa, es una producción muy grande, entiendo que es un programa familiar y a la gente le gusta”.

-¿Se siente como un logro personal tener un segundo programa en un canal líder?

-Yo empecé de cero, cero real. Hice 0,1; 0,2... mi carrera fue muy escalonada, muy de hormiga, con mucho trabajo, entonces no la puedo creer. Me llena de orgullo estar en el prime time. Me llena de emoción y de responsabilidad. Me pone contento mirando todo el camino recorrido.

-En 2021 saliste del aire y volviste con “Nosotros a la mañana”, ¿eso también suma al orgullo?

-Me pone feliz porque “Nosotros” salió del aire, volvió, por suerte nos va bien, a la gente le gusta el programa. De repente me llaman para hacer “El Juego...” en un horario importante, lo mío siempre es gradual, me lo tomo siempre así, y no como que llegué a algún lado. Pero pinta lindo el 2022, empezó bien.

-¿Y vas pensando cómo va a pintar el año?

-Sí, yo proyecto. Suele decirse que la vida te tiene que sorprender, y es cierto, pero yo trato de enfocarme en lo que quiero, porque siempre quiero más. Si puedo tener dos programas como tengo ahora, me hace feliz. Voy soñando o pensando en cosas lindas.

El 24 de enero, Álvarez y Dani “La Chepi”, debutaron al frente del game show “El gran juego de la oca” en un horario difícil -el de las 21- copado por las telenovelas de Telefé. Al no cumplir con las expectativas de El Trece, al cierre de esta edición se planeaba su pase a los fines de semana, donde podría aumentar su audiencia por ser un programa muy familiar.

El ciclo fue grabado antes de salir al aire, por lo que no se pueden hacer cambios sobre la marcha. “Esto es televisión, el rating manda y cualquier cosa puede pasar, eso lo tengo claro”, dice Joaquín. En tanto, siente que hizo una gran dupla con Dani La Chepi: “Es muy fácil trabajar con ella, porque primero es un amor de persona, no nos conocíamos. Ella, su hija. Somos muy parecidos, de barrio, sencillos, comunes, tenemos mucho que ver. Y ella lo hace muy bien, conduce muy bien, a mí me gusta mucho cómo labura. Tenemos muchísimos puntos en común, hasta diría que estamos cortados del mismo árbol”.

-Pampita hizo el casting y no quedó. ¿No haberla llamado a ella fue un riesgo?

-Los que laburan en televisión saben por qué lo hacen. Y habla muy bien de Carolina que sin ningún problema hizo la prueba, una reina. Después, todos los que laburamos en esto sabemos cómo es. Lo hacemos todo el tiempo, nos están sondeando para hacer una cosa. Yo no sé quién lo podría haber hecho mejor. Me parece que son dos excelentes conductoras. Distintas, pero yo estoy con Dani y estoy feliz. Pero hay que resaltar que Carolina, sin aires de diva vino e hizo el casting sin ningún problema.

De abajo

Joaquín nació el 6 de mayo de 1983 en Buenos Aires, y a corta edad se mudó con su familia a Mar de Ajó. Le tocó regresar a la gran urbe al terminar séptimo grado y apenas unos años después ya estaba pergeñando su futuro.

En tiempos de la adolescencia, donde todos empiezan a decidir qué estudiar muchas veces sin estar seguros, Álvarez ya tenía claro lo que quería para su futuro. “A los 15 o 16, por esa época ya buscaba qué había que hacer para estar en la televisión, buscaba avisos en los diarios, esos genéricos que decían ‘buscamos gente 0-99 años para hacer de extra’. Estaba en secundaria, laburaba en la librería donde ganaba para vivir, para pagarme mis cosas, y castineaba, a ver si salía algún comercial, o un bolo”, recuerda.

E inmediatamente reflexiona con algo que se concentraría en el resto de su vida: “Fui haciendo cosas de manera escalonada y ahí todo el tiempo, me fue yendo mejor o peor, pero siempre con el objetivo claro. Mi objetivo es seguir creciendo e ir consolidándome día a día, sobre todo lo más importante es que la gente me acepte, eso me da mucha alegría”

En novelas y ficciones juveniles trabajó sin cansancio. Se cuentan bolos (pequeñas participaciones) o trabajos como extra en “Mil millones”, “Rebelde Way”, “Amor mío”, “Chiquititas sin fin” y “Casi Ángeles”, que rememora con felicidad: “Ahí hice un bolo, ¡hablé como dos minutos! Ahí la rompí”. Cuando Rebelde Way entró en Netflix, mucha gente me mandaba fotos porque me habían visto en el programa. Un desastre. A mí me gustaba actuar, estudié muchos años y un día me ofrecieron la conducción, la hice y me enamoré, directamente”.

-¿Y qué te enamora de la conducción?

-No sabría decirlo, tengo mucha pasión por la televisión, me gusta mucho y me gusta conducir. No sé explicarlo pero cada vez que lo hago me siento muy bien, me siento vivo, me gusta mucho hacerlo. Estoy muy cómodo con eso, me gusta ir perfeccionando lo que hago, me gusta ir cambiando de programa.

Entre sus gustos personales, el animador remarca que adora la playa. Tal vez de su niñez en Mar de Ajó lo haya marcado, porque tira como máxima que “la gente que vive cerca del mar es más feliz”. Sin embargo, viéndolo todo el tiempo en la pantalla chica, no daría la sensación de que le guste mucho vacacionar. “No puedo parar, me retan mucho por eso. Toda la vida fui reacio a las vacaciones y cuando me tomo días, son pocos. En el programa me dicen Sarmiento porque fui a laburar el día de mi casamiento. Después de bailar toda la noche, borracho, ¡pero fui!”, revela orgulloso.

-¿Tiene que ver con que no se siente el tedio laboral?

-Estamos en Argentina, mucha gente no tiene trabajo y la que lo tiene, tal vez no hace algo que le guste. Entonces, tener laburo de algo que te apasiona, que te paguen bien, que vayas cumpliendo tus sueños... ¡tenés todo para ganar! Después podés tener días mejores que otros. Pero soy un afortunado, no lo digo para vender humo, ni por falsa modestia. Laburo un montón porque valoro lo que tengo y lo cuido. Yo soy clase media, me costó todo y me cuesta mucho todo, si hay un laburo lo voy a agarrar. No importa que me vaya bien ahora, que mi sueldo sea alto, los que somos de clase media, media baja, vamos a laburar y agarrar lo que se pueda.

-¿Qué referentes tenés?

- Siempre me gustó mucho Marcelo Tinelli, me gusta mucho Vero Lozano, también Guido Kazcka, es amigo y un ejemplo. Yo quiero crecer lo máximo que pueda, laburar de lo que me gusta, tener mi familia y andar lo mejor que pueda en la vida. Siempre quiero más, pero no sé para dónde, por lo pronto en la televisión y conduciendo programas. Pero es difícil armarse un ideal ya de quién vas a ser en el futuro, me preocupo por ser yo hoy.

El amor de su vida

Uno de los programas que hizo conocido al Pollo fue “Con amigos así”, ciclo que compartía con sus, justamente, amigos, Juan "Pico" Mónaco y Mariano Zabaleta. En un lugar donde se les hizo fama de solteros empedernidos, quizás mujeriegos, Álvarez conoció a su actual esposa, vaya paradoja.

Menos de dos años de noviazgo le bastaron al conductor y a Tefi Russo, una influencer y escritora gastronómica muy popular, para dar el sí.

-¿Qué encontraste en Tefi?

-Soy muy feliz al lado de ella, más allá de que estoy súper enamorado y de que es una mujer hermosa, es una gran mina, te lo puede decir cualquiera. Y es una gran compañera, no se puede pedir más. Me gusta compartir mi vida con ella porque siento que soy mejor persona al lado suyo. Mi sueño es tener una familia, lo dije varias veces.

-¿Qué integrantes involucraría?

-Siempre expreso que me gustaría ser papá, pero no queremos apurar los procesos. Estamos bien, disfrutamos la pareja. Estamos en un buen momento los dos. Yo no lo oculto, me encantaría ser papá, pero veremos cuándo y qué será.

