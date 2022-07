@eugeaiello

Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, supo transformar el dolor en arte. En 2021, el cantante perdió a su padre, Jorge Carlos. Por eso, decidió homenajearlo con un disco, “El ángel que me guía desde el cielo”.

Hacía siete años que Cwirkaluk no se sentaba en un estudio de grabación para dejar plasmada su voz en tantas canciones. Como una terapia alternativa y para expresar la melancolía de una pérdida irreparable, lanzó este álbum con un sonido muy fresco y diferente a lo que venía publicando en sus últimos trabajos.

.

"Pude sacar este discazo después de siete años de lanzar temas sueltos. Acostumbré a la gente a que grabo diferentes cosas, me puedo hacer un bolero o una salsa, reggaetón o cumbias. Este disco es algo distinto, más cantado más romántico, y lo podés escuchar en todos los momentos del día, tanto manejando, tomándote una birra o bailándolo a las 4 de la mañana con unas copas más, o sea, para todos los momentos del día", expresó a DiarioShow.com.

El nuevo disco de El Polaco, un homenaje a su papá.

Además, hizo colaboraciones con Leo Dan, uno de sus máximos ídolos. "Poder grabar este disco, este homenaje a mi padre y que esté él, la verdad fue algo espectacular", agregó. Leo Dan era el máximo ídolo de Jorge Carlos, y qué mejor que honrarlo de esa forma.

La familia de El Polaco, unida

El Polaco tiene el privilegio de ser papá de tres nenas: Sol, Alma y Abril, cuyas mamás son Karina “La Princesita”, Valeria Aquino y Barby Silenzi respectivamente. El cantante pudo ensamblar su familia y hacer que las chicas se lleven muy bien entre ellas y que sean muy compañeras.

-Sol canta muy bien, ¿te gusta que siga tus pasos?

-La música es parte de nuestra vida, nos encanta hacer karaoke, cantamos siempre. Me encanta que esté dando sus primeros pasos en la música. Tiene una voz espectacular. Salió a la madre.

-¿La aconsejaste?

-Ella me aconseja a mí (risas). Está yendo la escuela de Cris Morena, así que no. Se está preparando mucho.

Sus hijas son lo más importante para El Polaco.

Karina “La Princesita” y Barby Silenzi estuvieron presentes en el festejo de cumpleaños del cantante, a pesar de que su relación amorosa haya terminado. Sin embargo, se complementan y se llevan todos muy bien.

“No iba a festejar porque fue el primer año que mi papá no estaba conmigo en mi cumpleaños, era una fecha delicada. Karina trajo a Solcito, y también llegó Barby, y bueno, pintó celebrar”, expresó.

Ante la pregunta de si la separación con Silenzi era definitiva, su respuesta fue contundente: “Con Barby tenemos la mejor. Yo te diría que no estamos separados. Estamos distanciados”. Sobre si hay oportunidad de formar pareja nuevamente con la bailarina y madre de su hija Abril, expresó: "No sé. Nos queremos mucho, yo la amo mucho. Estamos".

Con Barby Silenzi, El Polaco tuvo muchas idas y vueltas.

“Con Barby tenemos la mejor. Yo te diría que no estamos separados. Estamos distanciados”

Sin embargo, resaltó que, a pesar de la distancia con Barby, es un padre muy presente. “Nosotros como pareja somos una cosa, y como padres otra, estamos todo el tiempo juntos, espalda con espalda, a morir", dijo en relación a la crianza de la nena que comparten.

-¿Hubo un acercamiento romántico con Valeria Aquino después de tu separación?

-No, no, no, no. Valeria es la mamá de mi hija y el respeto hacia ella es por eso, como con las otras madres de mis hijas. Lejos, muy lejos de ser romántico.

El Polaco y su relación con los medios

En muchas ocasiones se lo vio muy incómodo para dar entrevistas, sobre todo cuando de contar detalles de su vida privada se trataba. En épocas donde estaba muy expuesto, en especial cuando participaba en “Bailando por un Sueño”, Cwirkaluk daba respuestas esquivas, a veces monosílabos, o directamente no se paraba frente a una cámara a responder. Una actitud válida, claramente, ya que no tenía la obligación de contestar, que llamaba la atención.

Todoterreno, ahora conduce "Un viaje inolvidable" por América.

-¿Te interesa lo que dicen los medios de vos?

-Esta va a ser una etapa más para mí, para mi música y para mi familia. No le pongo tanta energía a leer qué dicen. Yo vivo mi vida normalmente, después, bueno, habrá gente que me quiera o no.

-¿Y leés lo que dicen en las redes?

-Como todo ser humano. Si una persona te insulta, no te gusta. Soy como todos. Lo que te molesta a vos, me molesta a mí. Es lo mismo.

M.A