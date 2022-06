Por @eugeaiello

El Polaco está pasando por un período de transformaciones en su vida. Está dedicado a su música, con el lanzamiento de su último disco "El ángel que me guía desde el cielo", y también se enfoca en su familia, como también en su carrera en los medios.

En diálogo con DiarioShow.com, el cantante indicó que su último trabajo está dedicado a su padre, quien falleció en 2021. Tiene un sonido particular, con tintes de cumbia colombiana.

"Pude sacar este discazo después de siete años de lanzar temas sueltos. Acostumbré a la gente a que grabo diferentes cosas, me puedo hacer un bolero o una salsa, reggaetón o cumbias. Este disco es algo diferente, más cantad,o más romántico y que lo podés escuchar en todos los momentos del día, tanto manejando, tomándote una birra o bailándolo a las 4 de la mañana con unas copas más, o sea, para todos los momentos del día", expresó.

Además, compartió canciones con Leo Dan, uno de sus máximos ídolos. "Poder grabar este disco, este homenaje a mi padre y que esté él, la verdad fue algo espectacular", agregó.

El Polaco, ¿separado de Barby Silenzi?: su palabra

Hace unas semanas, tanto Barby Silenzi como el cantante confirmaron su separación, y hasta se lo relacionó con su ex, Valeria Aquino, luego de alguños guiños virtuales. En exclusiva, Ezequiel Cwirkaluk le dijo a este portal que su separación de Silenzi no parecía definitiva.

El Polaco y Barby Silenzi, ¿separados definitivamente?

"Con Barby tenemos la mejor. Yo te diría que no estamos separados. Estamos distanciados", indicó. Ante la pregunta de si había oportunidad de formar pareja con la bailarina y madre de su hija Abril, expresó: "No sé. Nos queremos mucho, yo la amo mucho. Estamos".

"Nosotros como pareja somos una cosa, y como padres otra, estamos todo el tiempo juntos, espalda con espalda, a morir", dijo en relación a la crianza de la nena que comparten.

Ante los rumores de acercamiento a Valeria Aquino, el cantante los desmintió rotundamente: "No, no, no, no. Valeria es la mamá de mi hija y el respeto hacia ella es por eso, como con las otras madres de mis hijas. Lejos, muy lejos de ser romántico".

