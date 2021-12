Guillermo López, o más conocido como “El Pelado”, atraviesa la parte final de un 2021 que estuvo cargado de proyectos laborales. Más allá de lo que parece una agenda agitada, aclara que hace algunos años se da el lujo de elegir los proyectos laborales. El sábado 27 llegó el cierre de “Santo Sábado” en América después de un año y medio, y logró una buena repercusión con el regreso de “El trabajo que me dio no trabajar” al Paseo La Plaza, con diez funciones entre octubre y diciembre.

Mientras continúa en La 100 con “Ranking Yenny”, en lo que significa su temporada número 12 en la emisora, prepara su verano en Pinamar. Claro que todo esto ocurre con la compañía de Nella Ghorghor, su esposa, quien estuvo a su lado en un año que incluyó una internación por Coronavirus. “Los primeros meses me sentía con debilidad. Hoy me siento bastante entero”, menciona.

.

-Hacés radio, teatro y televisión, ¿dónde estás más cómodo?

-Conducir es algo que me queda muy cómodo. Si bien empecé como actor y como notero, la radio es un lugar para mí porque tiene otro tiempo, tiene algo de intimidad. Haber vuelto al teatro mezcla un poco de todo de lo que hice, pero en los tres lugares estoy cómodo. Si me preguntás dónde imagino retirarme, creo que en la radio.

-¿Cómo es tu rutina para trabajar en Capital Federal viviendo en Pinamar?

-Los domingos me vengo a Pinamar y los jueves al mediodía salgo para Capital. El jueves a la noche tengo teatro, sábado a la mañana estoy en La 100 y a la noche el programa. A veces me quedo una semana en Buenos Aires y aprovecho para hacer cosas allá.

-¿Sentís que te quedan metas por cumplir?

-La verdad que no. Me siento un agradecido y todo superó mis expectativas. Mi deseo era poder vivir de la actuación y me encontré teniendo un montón de oportunidades. Hace cinco o diez años que todo lo tomo como un bonus track, porque lo que yo quería era vivir de esto.

-¿Siempre lo llevaste así?

-Llevo dos o tres años más tranquilo. Me ofrecieron hacer programas diarios tanto de televisión como radio pero estoy tratando de priorizarme. Quiero aprovechar lo cosechado, voy por más en el disfrute de hacer lo que me gusta, pero hace un par de años frené, y voy eligiendo.

-¿Sentís que le próximo paso con Nella es tener un hijo?

-Si. No es algo que nos tenga inquietos ni con urgencia, será cuando suceda y será recontra bienvenido porque no tengo dudas que quiero que sea con ella. No lo tenemos todos los días como un pendiente y como una urgencia, lo vivimos con mucha tranquilidad.

PING PONG

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Buena gente y muy trabajador.

- ¿UNA VIRTUD?

- No bajar los brazos.

- ¿UN DEFECTO?

- Mecha corta.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Ver a mi gente feliz.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Perder momentos y no disfrutarlos.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Ver series.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Soy muy bueno para las matemáticas.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Tengo mucha memoria.

- COMIDA FAVORITA.

- Una grande de provolone.

- ¿UNA SERIE?

- “This Is Us”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Me hubiese encantado ser futbolista, pero hubiese sido un buen vendedor.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Ricardo Darín.

- UNA CANCIÓN.

- “Cuatro Vientos” de Bersuit Vergarabat.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Reírse.

El Pelado López y Nella, su pareja.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- En mi pareja, en mi familia y mis amigos.

- ¿UN MIEDO?

- El sufrimiento de mis seres queridos.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Las pagas. (Risas)

- UN PLACER CULPOSO.

- No hacer nada.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Creo que no tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Poder pensar lo que piensa el otro mientras le hablás.