Guillermo López, conocido por todos como "Pelado", destaca en diálogo con DiarioShow.com que es un afortunado, y razones no le faltan. Si bien el 2020 quedará signado como uno de los peores años de los últimos tiempos, el conductor parece estar bendito, con trabajo nuevo que significa su vuelta a la televisión y recién casado, viviendo una "luna de miel eterna".

"Estoy muy contento por tener un espacio en tele y brindarle a la gente un poco de humor y entretenimiento, en un escenario que no es el más cómodo ni el más lindo, porque las cosas no están bien, no sólo en el medio, sino en todos los ámbitos, en todos los trabajos. Lo llevo con sensaciones encontradas", comienza diciendo, con la duda lógica entre mostrarse feliz o con más seriedad, acorde a los momentos que vivimos. Guillermo estará al frente de "Santo sábado", a partir de este fin de semana, a las 21, con Soledad Fandiño como co-conductora. "Hoy la gente necesita distenderse, reírse un rato y tener otra opción para ver", resume sobre por qué lo entusiasma esta propuesta.

"Mi salida del fin de semana va a ser ir al canal a la noche, no va a dejar de ser un momento para tomar un poco de aire", dice con alivio por al menos simular algo de normalidad. Luego aclara que también los sábados sale por la mañana para conducir su programa radial en La 100, y por ese pan bajo el brazo, declara: "Fui un afortunado en esta cuarentena por poder continuar en radio y ahora sumar la TV. Gracias a Dios estoy tranquilo, porque sigo teniendo un ingreso mensual y hoy ya es mucho decir. Tengo ejemplos cercanos, familias y amigos que la están pasando muy mal, en muchos casos, de facturación cero".

El Pelado López y Soledad Fandiño conducirán "Santo Sábado" por América.

Suerte en el trabajo y también en el ámbito amoroso, ya que una semana antes de que se decretara la cuarentena se casó con la productora Nella Ghorghor. "Entramos en una luna de miel eterna, pero, antes de eso, compartíamos mucho tiempo en casa, así que, la verdad, no se nos hizo tan difícil como a muchas otras familias que sólo se veían a la mañana y a la noche por su rutina. Sólo se modificó en pavadas, y ha sido, dentro de la desgracia, una reconfirmación de lo bien que nos llevamos y lo compañeros que somos. Se consolidó nuestro vínculo", sostiene convencido.

Al hablar, recuerda que tiene 50 años y, en tiempos en los que para muchos envejecer es un pecado, López lleva su edad con alegría. Sobre ello, detalla que "ya soy un señor mayor. Los pelados siempre estamos más o menos igual, por suerte, ya estaba deteriorado desde hace mucho. En realidad, me siento de 38, después hay que chequear si es una sensación mía o realmente me veo así".