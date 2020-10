@Perez_daro

Su gran carisma lo llevó a ser uno de los frontman más divertidos del rock nacional. Y ahora, aunque asegura no estar acostumbrado a las cámaras, se convirtió en uno de los favoritos de " MasterChef Celebrity", en pocos programas. En charla con DiarioShow, El Mono de Kapanga confiesa cómo vive este momento de gran repercusión y las diferencias que hay entre tocar en un escenario para miles y estar en una pantalla para entretener a otros tantos y desde otro lugar.

"Yo no hice televisión, más allá de una entrevista o show, la mayoría de los que están tiene experiencia, creo. La verdad es que no sé si me llevo tan bien con las cámaras y los tiempos de la tele", admite el cantante, aunque a pesar de las dudas haya aceptado participar del programa por un gran motivo: "Sentía que me estaba volviendo loco adentro de mi casa, muy preocupado por esta situación. Me sacó del foco. Más allá de la experiencia, de cocinar y estar en la tele, me está haciendo bien a la cabeza, porque me estaba tirando para atrás el encierro. Estaba pensando en una cosa y recibí un llamado que me cambió todo". Sin embargo, aclara: "Antes del llamado del programa, tenía tal bajón que, si estaba cocinando una tortilla de papa y se me pegaba, me ponía a llorar. Pero una cosa es fracasar en la cocina de tu casa y otra frente a millones de personas en televisión, es horrible".

A pesar de este momento de reconocimiento fuera de su hábitat natural, Fabio revela que lleva con mucha dificultad tanto tiempo sin hacer música: "Es muy jodido para nosotros aguantar y no saber hasta cuándo tenemos que estar sin tocar, que es lo que más nos gusta en la vida. Hicimos un show hace un tiempito y ahora tenemos otro, que es una manera de reencontrarnos con el público".

Esa comunión virtual a la que se refiere el Mono tendrá lugar el sábado 24 de octubre a través de la plataforma Tickethoy. "Es una alegría volver a cantar y estar con los instrumentos, aunque con gran tristeza por el marco. Estuvimos en un estadio Malvinas, que es para siete mil personas, pero vacío. También tocamos en el Luna, en el Cosquín Rock por streaming, y también lo vimos pelado. Es triste, uno está a acostumbrado a verlo lleno, es desesperante", resume.

Los quilmeños cumplen sus 25 años juntos y quieren celebrarlo, aunque el vocalista sabe que habrá que esperar un tiempo. Igualmente, repasa la carrera del cuarteto y revela sus deseos para el futuro: "Ya hice canciones, tuve un hijo, planté un árbol, y con el grupo hicimos una película. Estamos planeando un libro, aunque lo queremos hacer desde los 15 años, y ahora cumplimos los 25. Y también nos gustaría una miniserie que cuente nuestra historia. Y el hecho que no puede faltar ahí es el primer Luna Park. Fue un gran triunfo como banda. Pasé muchas veces por la puerta del Luna, vi a muchas bandas y siempre decía 'ojalá alguna vez pueda tocar ahí'".

Y aquella gloriosa fecha, el 17 de mayo de 2008, fue una gran fiesta. "El día que llegó fue el segundo más feliz de mi vida detrás del nacimiento de mi hijo. En lo musical se trabajó muchos años para llegar. Fuimos dejando atrás muchos espacios, siempre de chiquito a grande, no fue de golpe como les pasa a otros. Fuimos ascendiendo. Cemento, Obras, conurbano, y con el Luna salimos campeón".

Aunque existen varios hitos en la trayectoria del grupo, el artista expresa que nunca se sintieron fuera de eje: "Fue armónico para nosotros, las cosas van pasando cuando tienen que pasar. Nos ponemos objetivos, pero no corremos detrás de ellos".

Por D.P.