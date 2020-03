@eristchardy

Disfrutando de las repercusiones y el gran éxito de "Par-Tusa", su reversión de "Tusa" de Karol G, El Dipy se muestra contento con su carrera musical consolidada y la popularidad que cosechó, sobre todo, en las redes sociales.

En diálogo con DiarioShow.com lanzó picantes declaraciones al opinar de distintos temas de actualidad.

En primer término, al ser consultado sobre la política, el cantante de cumbia sorprendió al revelar lo que piensa de los dirigentes. "Entiendo y escucho, sé de lo que hablan. Pero creo que él que se fue, él que está y él que va a venir son lo mismo, la política no tiene ni color ni partido. Nunca salimos adelante con nadie. Ojalá que Alberto (Fernández) lo pueda hacer. Ojalá que podamos salir adelante. Cada uno cuando va a votar tiene esa fe, pero hasta ahora nos han defraudado todos", manifestó tajante.

Y agregó: "No importa si es kirchnerista, macrista, radical, de izquierda o del socialismo. Todos son iguales para mí. Siempre dije lo mismo, son todos delincuentes. No tengo afinidad con la política, pero ojalá que cualquiera, sea este señor o sea el que venga, nos saque adelante. Somos un pueblo con mucho huevo y creo que está vez nos merecemos salir adelante".

El Dipy y Mariana Diarco son padres de Valentin (3).

Por otra parte, el artista también abrió su corazón y contó qué lugar ocupa el amor en su vida. "Estoy muy abocado a mi familia, a mis hijos. Estoy muy tranquilo, la verdad que no (hay lugar para el amor). Estoy bien solamente con mis hijos. Con Mariana (Diarco) nos llevamos súper bien, tenemos una relación preciosa. Creo que va a pasar años para que, quizás, vuelva a creer. Ahora estoy muy abocado a mi familia", aseguró el padre de Tomás (15) y Valentin (3), éste último fruto de su relación con Diarco.

En cuanto a la paternidad, admitió: "Es muy difícil, estoy en un lugar que no quiere estar ningún padre. Tengo un hijo de 3 años, que está empezando a ser un nene grande ya, que hace cosas y hay que estarle encima. Y tengo otro hijo que tiene 15 que está en la plenitud de la adolescencia y lo que conlleva eso. Estoy muy alerta, pero me encanta ser papá. Es una de las cosas más hermosas que hice en mi vida. Amo a mis hijos y ellos me aman. Eso no tiene precio".

Como cualquier artista, El Dipy tiene muchísima gente que lo sigue y le expresa todo su cariño en las redes. Pero, también, tiene sus detractores que aprovechan el anonimato de lo virtual para dejarle comentarios maliciosos. Al respecto, opinó convencido: "Aprendí de todo esto que si nadie te odia es porque algo estás haciendo mal. Si le gustas a todo el mundo es porque vas a durar poco o algo estás haciendo mal. Sé que las críticas siempre van a estar. No le podes gustar a todo el mundo".

"Par-Tusa": una reversión de El Dipy que ya es toda una sensación

No hay dudas de que "Tusa", el megahit de Karol G y Nicki Minaj, se convirtió en una de las canciones más escuchadas en el verano. No hay festejo que no haya sonado esta canción por lo menos una vez. Tanto es así que el propio Dipy no fue ajeno a la influencia de esta canción, la cual le sirvió de inspiración para producir un nuevo tema que ya hizo delirar a todos sus fanáticos.

"La idea nació en San Juan, estaba comiendo un asado y había un parlante que pasaba 'Tusa' todo el tiempo, creo que lo escuché como diez veces. De tanto escucharla, en un momento dije 'Hoy me voy de ruta ', en vez de 'Ya no tengo excusa' como dice Karol G. Y ahí se me vinieron un montón de letras a la cabeza, pedí un lapiz y papel, la escribí y al otro día la grabé en Mendoza", comentó sobre cómo concibió el tema.

Luego de publicarlo, él no esperaba las reacciones que generó entre los usuarios de las redes sociales. "Fue una locura. A la hora (de publicarla) tenía 50 mil 'Me Gusta' en Twitter, más de 130 mil reproducciones en Instagram", detalló.

"Con el tema 'Par-Tuza' se elevó muchísimo mi carrera y el caudal de shows", confesó el artista a este portal. Para cerrar, el músico se mostró agradecido con sus fieles seguidores y concluyó: "Estuve en lugares donde nunca llegué en 15 años, el tema fue el que me abrió la puerta a todo esto. Estoy muy contento con la gente en las redes sociales, ellos son los que me han apoyado y los que hicieron que fuera un éxito".