Las redes sociales ayudaron a que El Dipy pueda ganarse el cariño del público con su música y su desopilante personalidad. Con el lanzamiento de "Par-Tusa", su reversión del exitoso "Tusa" de Karol G y Nicki Minaj, el cantante de cumbia logró consolidar su popularidad en el medio.

Separado hace un buen tiempo de Mariana Diarco, con quien tuvo a su hijo Valentín de 3 años, el artista admitió que se siente cómodo con la soltería y que se encuentra enfocado en la paternidad y el trabajo.

De todos modos, se animó a contestar las picantes preguntas del " Repo Hot" de DiarioShow.com y sorprendió con sus respuestas.

¿Cuándo fue tu primera vez?

- Hace un montón de años. Creo que fue a los 14 o 15 años, no me acuerdo.

¿Tenés alguna fantasía sin cumplir?

- Soy muy tradicional. Creo que no, ninguna.

¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

- Te vuelvo a repetir, soy muy tradicional. Ni me acuerdo, creo que nunca tuve un lugar raro.

¿Prácticas la autosatisfacción?

- El que dice que no es un mentiroso. ¡Más vale!

¿Hiciste un trío? Y sino, ¿te gustaría?

- No, no lo hice ni lo haría.

¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

- No, imaginame así (por los disfraces). ¡Ni loco!

El cantante de cumbia disfruta del éxito de su carrera musical.

¿Con qué famoso/a tendrías sexo?

- Ya lo tuve con Mariana Diarco.

¿Tenes alguna parte favorita del cuerpo de la mujer?

- No, todo. Siempre digo lo mismo, la mujer siempre es bella. Pero te das cuentas que es bella cuando se levanta a la mañana y vos ves que es bella. A veces la luz engaña.

¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

- Creo que un año.

¿Cuál fue tu record sexual?

- Cinco, más de eso no va.

¿Te ofrecieron plata a cambio de sexo?

- No, con este cara qué me van a ofrecer. No sé por qué no salí a poner plata yo.

¿Qué es lo más te excita de otra persona?

- Una persona que me haga reír y divertir, y que esté conectada conmigo en todo sentido de la vida, eso es importante. No hace falta ver una parte del cuerpo, hay un montón de cosas que te pueden gustar de una persona sin que sea algo sexual o que te haga excitar de esa forma.