@Antoravinale

La salida de Guido Kaczka de " Bienvenidos a Bordo" generó grandes cambios y uno de ellos fue la ausencia de Nahuel Matheu, mejor conocido como El Carpintero, el integrante del certamen que tomó popularidad por ser invicto en las dominadas.

De todos modos, tuvo una aparición en el programa que heredó Laurita Fernández pero, desde entonces, ya no se lo vio en la pantalla chica y sus admiradores se preguntan qué es de la vida de El Carpintero de " Bienvenidos a Bordo".

DiarioShow.com se contactó con el exparticipante del clásico formato y dialogó sobre su presente laboral. Al respecto advirtió: "Estoy dedicado a la carpintería y tengo mucho trabajo que me sale gracias a ' Bienvenidos a Bordo'. La gente viene con confianza para hacer pedidos porque saben que estuve en la tele entonces vienen con otra garantía".



Su participación en el ciclo que supo conducir Guido también le trajo repercusión en sus redes sociales y ahora es todo un influencer. "Tengo que estar haciendo publicidades y canjes. También hago campañas de ropa y dentro de poco voy a hacer una para suplementos del gimnasio", comentó.

Sin embargo, más allá de su trabajo de carpintero e influencer, el joven aspira a volver a trabajar en televisión y para ello cuenta con la ayuda de Guido Kaczka para que lo tenga en cuenta en su nuevo proyecto. "Estoy a la espera de que me vuelva a llamar. Tuve una charla con él y me dijo que pronto nos vamos a encontrar, que se venía algo nuevo que dentro de poco iba a lanzarlo, fue más o menos cuando él se fue de Bienvenidos a Bordo", reveló Matheu sobre el próximo lanzamiento del conductor.

En cuanto al vínculo que forjó con el presentador, declaró: "Terminé muy bien, me agradeció por todo lo que transcurrió ese año y por las ganas que le puse al competir. Obviamente estoy súper agradecido porque fue un trabajo. Yo me lo tomé así, más allá de la competencia".

Consultado por si fue llamado para participar en el formato de "Bienvenidos a Bordo" que conduce Laurita, comentó que cuando quiso retomar una vez finalizadas sus vacaciones, al segmento de "dominadas" lo habían quitado. "No sé qué pasó, si fue por manejo, de que no lo pudo llevar bien Laurita, o decidieron ir por otro lado. Pero cuando quise volver me llevé esa noticia", remarcó.

Acto seguido, este portal le preguntó por su opinión en cuanto a la conducción de Laurita tras la salida de Guido. Al respecto advirtió: "Es dinámico lo que trata de hacer, obviamente todo en conjunto con un equipo que le pone lo mejor. Es como pasó con Darío Barassi, cuando se tomó vacaciones y buscaban reemplazarlo. Era muy difícil estar al nivel porque es muy difícil reemplazar a alguien que ya tiene la vara muy alta".

.

Entonces, ¿Laurita no está al mismo nivel que Kaczka? "Es simpática, re buena onda con todos, le pone la mejor, está generando contenido, pero no es Guido claramente. No estás viendo lo mismo, pero viene y le pone la mejor. De eso se trata la actitud. Creo que Laurita le ponen toda la actitud para que todo salga excelente y así lo está haciendo y le deseo todo lo mejor", argumentó.

A su vez, recordó que tuvo la oportunidad de compartir con ella en uno de los juegos del ciclo: "Estuvimos charlando. Jugamos a un juego, me pidió ayuda y le salió mejor".

El Carpintero resaltó el gran trabajo que está haciendo Laurita Fernández tras la salida de Guido Kaczka.

Para cerrar, el Carpintero expresó sus deseos por volver a la pantalla chica y vivir una experiencia similar a la que tuvo: "Me gustó estar en ese ambiente y si me llaman voy a estar. Lo bueno de todo esto que la gente todavía me sigue reconociendo, me sigue brindando amor".