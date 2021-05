@Antoravinale

Nahuel Matheu llegó a “Bienvenidos a Bordo” el 19 de marzo pasado para participar en el juego del “Lingote” con la esperanza de poder ganar algo de plata. Si bien no tuvo la suerte suficiente en aquella disciplina, sí la tuvo para otra de las actividades en donde mostró su destreza y llamó la atención de Guido Kaczka. Desde ese entonces, el famoso “Carpintero” se convirtió en la estrella del ciclo y ganó más de medio millón de pesos.

"Llegué por el lingote y cuando voy quise jugar a las dominadas. Le dije a Guido: ‘Con todo respeto quiero desafiar a los chicos’”, recordó la figura de El Trece en diálogo con DiarioShow.com, quien con tan sólo tres meses, pasó de ser un simple participante a la principal figura del programa.

Si bien es mucho lo que se lo ve en la pantalla chica, poco es lo que se conoce de su vida. Entonces, ¿quién es El Carpintero? Nahuel tiene 31 años y es de Llavallol, zona sur. Comenzó a trabajar en la carpintería de su padre, que tiene 35 años, cuando salía del colegio y desde entonces, nunca paró.

"Mi viejo tenía una constructora y después de muchos años se quiso dedicar sólo a la madera. Arranqué con él pintando maderitas después de salir del colegio. A las 18 yo tuve que empezar a tomar más responsabilidades porque mi viejo se operó de la cintura y ahí empezó todo", recordó.

Sobre el éxito de su participación aseguró: "Es impresionante, no me esperaba todo eso. No creí que se podía llegar a generar todo lo que sucede ahora. Con el transcurso de los días mi carpintería se hizo mucho más reconocida. Es algo muy importante para mí porque sigo teniendo los pies en la tierra".

"Noche tras noche vengo a dar todo para poder seguir ganando. Veo el incondicional apoyo de la gente, el amor y cariño me llega. Y eso porque la gente busca entretenimiento y ya está cansada de ver noticias de política y el chimento de lo mismo. Conmigo encontraron algo diferente", exclamó “El Carpintero”, apodo que obtuvo de Kazcka.

Hasta ahora ya ganó más de 500 mil pesos, pero ¿qué piensa hacer con todo esa plata?. Desde un principio mi idea fue invertir en la carpintería para poder seguir creciendo. Necesito comprar herramientas y materia prima. También darme mis gustos, que es consecuencia de todo el sacrificio que vine y vengo haciendo", reconoció y se mostró agradecido por la oportunidad que tiene.

Es que además de participar de lunes a viernes en el ciclo de entretenimientos, Nahuel trabaja a la mañana en su carpintería y solo obtiene ratos libres en su fin de semana: "Estoy con este ritmo de vida pero se entiende que tengo que aprovechar este momento porque no sé hasta cuándo va a durar. Pero es un desgaste doble porque de día estuve en mi trabajo y de noche en lo de Guido”.

No obstante, declaró: "Espero que dure todo lo que tenga que durar. En la vida cotidiana, estar en la tele me sirve un montón y si se llegan a abrir nuevas puertas voy a estar ahí. Sea fotos, modelaje o alguna producción".

Por A.R.