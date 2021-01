@perez_daro

Marcos "El Bicho" Gómez está a punto de comenzar un nuevo desafío como participante de la versión de famosos de "Corte y confección". Como artista cirsense, payaso, padre, acróbata, actor y hasta con experiencia en reality luego de haber formado parte del "Bailando", está preparado para cualquier aventura y así lo cuenta en DiarioShow.com.

-¿Qué expectativas tenés de "Corte y confección"?

-Ir a aprender. Tengo el recuerdo en el circo de ver a mi mamá cosiendo vestuario, yo ayudando a enhebrar las agujas, a pegar las lentejuelas. Después mi experiencia es como la de cualquier humano, pegar algún botón, doblar un ruego, emparchar algún tajo, no más que eso. Yo siempre pretendo pasarla bien, no quiero salir diseñador. Como cuando fui al "Bailando", no quería convertirme en bailarín. Después la práctica te va llevando a tener cierto dinamismo y sabiduría para aprender. Y no hay que olvidar que es un programa de entretenimientos y la mayoría de los participantes somos actores. Van a ver cómo nos mandamos cag...

-¿Creés que podés ganar?

-En el programa sé que todo puede pasar. Nosotros con Anita Martínez salimos campeones en el Bailando ¡cuando estaba Hernán Piquín, Maximiliano Guerra y Eleonora Cassano! No les ganamos bailando, le ganamos porque la gente se divirtió con lo que hacíamos y nos acompañó. Si gano 'Corte y confección' será porque le caeré bien a la gente.

-¿Cómo te llevás con esa repercusión?

-Estar en ShowMatch es hacer un tsunami. Hay que saber que Marcelo Tinelli es el que marca todos esos puntos de rating, y vos aportás. Te divertís y tenés la oportunidad de que la gente te quiera y te acompañe. Vos podés ser popular en un programa así pero no quiere decir que tenés fans que te van a hacer llenar estadios.

-Te podemos ver en teatro ahora...

-Si, estoy en el Astros con "Sin carpa", haremos el esfuerzo de estar hasta marzo, viernes, sábados y domingos con un espectáculo que hice por streaming y ahora presencial. Hago una mezcla del humor que ya conoce la gente de mí, el popular y familiar y lo mezclo con otras cosas que me gustan y me sale bastante bien.

-¿Es un problema el aforo acotado de audiencia?

-Estamos contentos de que abran teatros, espacios culturales, circos, para mover un poco la economía artística y como una resistencia cultural para que siga vivo, es algo que nos saca para adelante. Y también para que el público se despeje después de un año de mier...

-¿Cómo atravesaste el 2020?

-Con una nenita que cuando empezó todo tenía 5 meses y ahora tiene un año y medio. Así de larga fue la cuarentena. Y ella es nuestro test de covid todas las mañanas, cuando sentimos olor a mier... sabemos que no perdimos el olfato. Nos cuidamos mucho, la pasamos encerrados y con altibajos como todos.

-Tenés hijos adolescentes, ¿te preocupa lo que hagan?

-No, ellos se cuidan mucho por suerte, son muy responsables. Pero cuando veo las fiestas que hacen no lo entiendo, pero la juventud tiene cierta impunidad, todos fuimos jóvenes y rebeldes, y cuando te prohíben siendo joven solo por rebelarte podés salir.

El Bicho Gómez se pone a prueba en "Corte y Confección Famosos".

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Un tipo re simple.

-¿UNA VIRTUD?

-Soy muy honesto con todo y me adapto a las circunstancias.

-¿UN DEFECTO?

-Soy muy obsesivo con el trabajo.

-¿ALGÚN TALENTO OCULTO?

-Me gusta hacer cosas de carpintería. Inventé un juego de trepar con tobogán. Tapé una pileta con un deck y un aparato para poner los celulares en la pared.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS EN LA COCINA?

-Soy el Mascherano de la cocina, un tipo rústico. Invento salsas raras.

-¿UNA COMIDA FAVORITA?

-La milanesa y el asado, como todo el mundo.

-¿UNA BEBIDA?

-En invierno le damos mucho al vino y en verano, a la cerveza. En otoño, a las dos.

-¿PELÍCULA FAVORITA?

-”El pibe” o “El gran dictador” de Charles Chaplin. El tipo era un genio, sin una palabra te decía muchas cosas y me abrió la cabeza al mundo actoral. A él y a los Monthy Python, Buster Keaton, los uso como disparadores.

-¿UNA SERIE?

-”Peaky blinders”, “Poco ortodoxa” y “Fleabag” son mis favoritas.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-”Imagine” de John Lennon. Tuve la oportunidad de estar en el museo de Liverpool de “The Beatles” y es imposible no emocionarte.

-UN CONSEJO.

-Más que un consejo es una forma de vivir. Yo me he criado con mucha libertad. En esa libertad encontré cosas geniales, muchas experiencias. Si te dan libertad y la sabés administrar es maravilloso.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-En cualquier lugar del mundo con mi familia. Mis mejores vacaciones siempre van a ser con Vero.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN ELLA?

-Todo lo que uno podría desear. Amor, contención, una amante, una consejera, y simpleza para vivir.

-UN PLACER CULPOSO.

-El mante... este postre de maní, siempre tengo en casa. Es tan culposo que a veces me lo como antes que lo descubran los demás, aunque sean mis hijos.

-¿UN MIEDO?

-A irme de este mundo antes de tiempo y también que sea doloroso. Ojalá me vaya tarde y sin sufrir.

-¿UNA FORTALEZA?

-El humor, hasta en los momentos más difíciles me ayuda a salir adelante.

Por D.P.