@perez_daro

"Acá estoy, algo perdido sin saber adónde ir. Con un sueño por vivir en los bolsillos. Imagino será bueno y mejor lo que vendrá. Esperanzas hoy me sobran y canciones por cantar” canta el artista en el inicio de su álbum "Lo que soy". Entre un presente difícil, pero también una santa fe en la Providencia, comienza a cantar Efraín Colombo en el tercer disco de su trayectoria musical que no fue concebido por la cuarentena, pero sí sus resultados pueden estar arraigados en los sentimientos de estos meses.

En charla con DiarioShow.com, el folclorista cuenta cómo fue el proceso para el lanzamiento del disco que hoy lo tiene muy orgulloso, porque, además de interpretar, aquí se destaca como autor y compositor en las 13 canciones inéditas que lo integran. Con la edición de “Lo que soy” cuenta con tres discos como solista (hizo otra producción con el grupo Setúbal y César Ayala), y tres álbumes más como parte del dúo Gira Sol.

Pero al inicio de la charla, cuando surge el tema de los momentos en la vida, revela que aún no se siente un músico profesional en el amplio sentido que el concepto abarca. “Quizás me falta, no lo sé, pero siempre estoy aprendiendo y todo este camino me llevó a pensar la música desde otro lugar. Empecé rescatando los valores ancestrales del folclore y de mis raíces, que continúan dándole forma a mi identidad, pero con el correr del tiempo todo se fue transformando y evolucionando, con canciones propias y sueños muy propios también”.

El título del álbum y canción que lo abre es “Lo que soy”. En 2019, Efraín había editado “Mi cantar”, que tenía un groso significado porque pocas cosas pueden ser más importantes para un cantante que ofrecer su cantar. Yendo un poco más lejos, o más adentro, el tercer disco implica una cuestión incluso más íntima, una desnudez de la identidad.

Al respecto, Colombo lo explica como si se tratara de un mantra que conecta la lista de temas: “Si el disco se titula ‘Lo que soy’, existe una pregunta: ‘¿Qué soy?’. Y la respuesta fue simple: ‘Un loco soñador’. De ahí la simbiosis, porque se abrazan. Por eso es el reflejo de una búsqueda basada en el análisis y comprensión de miradas internas que proyectan valores, sentimientos, sensaciones. De ellos se desprenden muchos de mis sueños”.

"El disco es el reflejo de una búsqueda basada en el análisis y comprensión de miradas internas que proyectan valores, sentimientos, sensaciones. De ellos se desprenden muchos de mis sueños”.

En ese sentido, declara que todo se trata de un puente entre el presente y el futuro. “El nombre del disco necesitaba una respuesta y la encontré en esa otra canción. Más allá de que todos los temas reflejan esta mirada introspectiva, este tema ayuda a disparar hacia otros lugares, apuntando a lo que yo sueño que suceda”.

Pasando por las demás canciones que componen su nueva producción, aclara que “tiene ritmos muy diversos, mucho del Litoral, pero también hay canciones románticas, melódicas, algunas medio poperas, que tienen rock o colores latinoamericanos. No me gustaría etiquetarla dentro de un solo género, porque creo que está más atravesado por pensamientos, entonces no hay lugar donde anclar”.

.

Conocido como folclorista, si bien es muy respetuoso de sus raíces, no tiene prejuicios para ir más allá y por eso fundamenta sus intenciones: “Sé que soy hijo del folclore, pero soy un trovador que intenta decir con distintos ritmos musicales lo que siente. Puede aparecer lo que sea, una canción que tenga una energía ancestral, un chamamé, algo más actual, todo me sirve para decir”.

De todas formas, al hablar de identidad se refiere a algo que va más allá de su propuesta. “Creo que conseguí un concepto unificador, pero no porque sea mi disco, porque son más de 50 personas las que integran el disco, dejó de ser mío. Es un viaje con todas estas personas”.