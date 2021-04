@Rfilighera

Con 35 años de trayectoria profesional en los medios, Eduardo Feinmann encara en Radio Rivadavia otra etapa con "Alguien tiene que decirlo", ciclo que se emite de lunes a viernes, de 9 a 12 con el particular estilo e impronta del conductor. En diálogo con DiarioShow.com, el periodista destaca: "Estoy muy feliz de recorrer una segunda temporada y un horario al que conozco sobradamente, desde mi rol de columnista en el recordado programa del Negro Oro. La radio es mi vida y no puedo permitirme no estar en ella".

En esta misma línea afirmó que "hoy existe una forma distinta de escuchar radio y tiene que ver con las distintas aplicaciones, el streaming... Hay que adaptarse, todo sirve". También expuso que la búsqueda del periodismo referido a los temas de la actualidad encierra un enorme desafío: "El análisis político genera mucha expectativa, particularmente, en un año de elecciones legislativas, donde la gente definirá posiciones. Por lo tanto, los tres ejes centrales serán: el acontecer político (elecciones), la inflación- tópico económico de particular instancia en la Argentina- y el tema de las vacunaciones".

Y en relación a esto último, señaló que "han quedado en el camino grandes promesas que se hicieron, en su momento. Por otra parte, para julio, se prometen 60 millones de vacunas en el país. Ojalá se pueda cumplir con esta premisa. A todo esto, yo observo que en Estados Unidos, Chile e Israel se está recorriendo un plan de vacunación muy importante. Y más que cifras, son hechos y es información pura, no opinión".

¿Qué rol cumplen las redes sociales? Feinmann responde: "En esto hay que tener mucho cuidado. Hay que tamizar toda la información que aparece en los diferentes soportes, hay que escarbar mucho, debemos estar atentos. Es otra forma de comunicación y no me parece mal. Es una mirada, también, democrática, pero requiere los cuidados que señalamos".

Respecto de las grietas, uno de los grandes conflictos que nos aquejan, sentó posición: "La grieta no es ideológica ni política: es moral. Esta es la verdadera grieta: la de los valores, la esencia de los males de esta circunstancia pasa por esto".

Discriminaciones, divisiones, hambrunas, intolerancia racial. "¿Hacia dónde va el mundo?", le preguntamos. "Cuando comenzó la pandemia, el año pasado, se decía que esta emergencia sanitaria iba a derivar en una sociedad diferente y en un cambio importante de mentalidad. Pandemia ya hubo en el mundo; hace 100 años se vivió de manera terrible, la gripe española y después vinieron los grandes conflictos y guerras mundiales, la caída de las Torres Gemelas. No creo que el planeta y las sociedades cambien", concluyó.

Por R.F.