La programación de Crónica HD siempre está a la vanguardia con las mejores figuras de la televisión para informar y divertir a su audiencia. La flamante incorporación del canal es Edith Hermida, quien conducirá "Crónica con vos", todos los sábados a partir de las 8 de la mañana.

En diálogo con DiarioShow.com, Hermida se mostró muy entusiasmada por formar parte del canal de las Placas Rojas: "Es mi primera vez en Crónica HD, siempre hay emoción al empezar algo nuevo. Está muy bueno, me gusta".

"Estoy con mucha expectativa porque siempre, más allá que hace muchos años que trabajo en los medios, empezar en un lugar nuevo con personas nuevas, a pesar de que hay muchas personas de Crónica HD que ya conozco porque los medios son ambientes chicos, es raro", agregó.

Por otro lado, adelantó de qué se tratará "Crónica con vos": "Es un programa de noticias, de alguna manera distendidas, siempre manteniendo la impronta informativa que tiene Crónica HD. El sábado a la mañana es un lindo horario, hay mucho encendido, especialmente para gente que durante la semana no tiene tiempo para informarse".

En el ciclo que conducirá, que se podrá ver a partir del 19 de marzo, habrá diversos columnistas especializados en temas claves de actualidad como deportes, política internacional y de policiales. Además, contará con invitados especiales y todos los móviles de Crónica HD a su disposición, para realizar entrevistas y coberturas en exteriores. "Van a ser móviles de actualidad y también de noticias de color, al ser sábado", indicó.

Edith Hermida y la televisión, una relación única

Edith Hermida ha realizado numerosos ciclos exitosos en la televisión, por lo que conoce los estudios de tevé como si fueran la palma de su mano. "En la tele me siento como si estuviera en casa. Me siento como un pez en el agua. Al principio, cuando empecé a trabajar en este rubro, todo era bastante inestable, entonces yo pensaba 'Bueno, no se me van a caer los anillos por trabajar en otro lugar', pero ahora no me veo en otro lado que no sea en la tele. Me siento muy cómoda, bien, me hallo fácil".

"Me gusta mucho combinar la seriedad y el humor, me gusta hacer un noticiero relajado y hacerlo con todo el background que tiene Crónica HD me da mucha emoción", cerró.