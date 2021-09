@Antoravinale

La nueva temporada de “Bake Off Argentina, El Gran Pastelero” contará con 14 reposteros aficionados que se enfrentarán a distintos desafíos en los que pondrán a prueba su destreza en la cocina. Además, el ciclo estará integrado por figuras ya conocidas para el certamen. Paula Chaves estará en la conducción, Damián Betular y Pamela Villar serán los jurados y con ellos hay una gran incorporación: Dolli Irigoyen.

Expectante por esta nueva etapa en su carrera profesional, la chef expresó en diálogo con DiarioShow.com: “Esta nueva temporada, que para mí es la primera, viene con todo porque es un programa diario con eliminación los domingos, eso lo hace mucho más atractivo. Yo estoy súper cómoda y contenta de que me hayan convocado".

A su vez, declaró que la elección de participantes estuvo “buenísima, ya que hay de todo un poco”. “Hay gente del interior del país que trae su propia historia, muchos jóvenes con habilidad, así que va a ser muy interesante y entretenido”, sostuvo. Y agregó convencida: “Soy adicta a los programas de cocina y me resulta interesante todo lo que tiene que ver con pastelería. También me gustaba ver las devoluciones del jurado así que ahora tengo una gran responsabilidad”.

Hace dos semanas que comenzaron con las grabaciones y son jornadas largas en el campo, que arrancan las 10 de la mañana.

Esta no es la primera experiencia de Dolli como jurado. La profesional de la cocina participó en algunos programas de “MasterChef Celebrity” y debió evaluar a los participantes. De todos modos, sostuvo que aquel rol es muy distinto al actual dentro del segmento pastelero: “No se puede comparar, son dos tareas distintas y formatos. Uno es la comida en general y tiene otra dinámica el programa. Y aquí es sólo pastelería, son siempre cosas dulces que necesitan una habilidad especial. Tiene que haber técnica y precisión en la cocina”.

El escándalo con Samanta Casais en "Bake Off"

La última temporada de “Bake Off” fue muy recordada por los televidentes ya que debió volverse a grabar la final. Descalificaron a Samanta Casais, quien había sido consagrada como la ganadora, luego que descubrieran que no era amateur y nombraron a Damián “Pier” Basile para que se lleve el gran premio. Por ese motivo, para la actual etapa, la producción debió ser rigurosa con la elección de los concursantes.

Consultada por la escandalosa final del año pasado, Dolli fue contundente: “A Samanta no la tengo tan registrada y tampoco me di cuenta. Me gusta hablar para el futuro y no para el pasado, creo que lo pasado ya pasó. Una cosa es como espectador y otra lo que sucede internamente. No me interesa hablar del pasado”.

"Bake Off" comienza el próximo lunes a las 22:30.

Pero, como experta en la cocina que es, ¿se podría dar cuenta si un participante es profesional?: “Creo que hay amateurs que practican mucho en casa y tienen muchas posibilidades de entrenarse y prepararse, sin necesidad de ir a la escuela o cocina profesional. Me parece que uno se da cuenta si un participante es amateur o no, en la habilidad o destreza”.

Cuándo empieza " Bake Off 2021" y por dónde se podrá ver

El próximo lunes 13 de septiembre a las 22:30hs, Telefe estrena esta nueva temporada prometedora, con muchos más desafíos y exigencias.

Guerra de jurados: ¿mito o realidad?

En la última semana, trascendió el explosivo rumor que indicaba que el vínculo entre Betular e Irigoyen dentro del certamen no era el mejor. La disputa entre ambos jurados se debe a quién es el que habla o se destaca más a la hora de darle la devolución a los participantes, según indicó Rodrigo Lussich. Consultada por el trascendido, la figura de “Bake Off” respondió firme: “Número uno, lo conozco a Damián desde que arrancó en la pastelería y trabajó conmigo, hemos viajado juntos y dimos clases. Lo adoro, es alguien que ha tenido un crecimiento, tiene chispa y es inigualable. No se puede imitar ni competir. Es un don natural. Damián hay uno”.

“No entiendo, para nada competimos, nos ponemos de acuerdo y nos matamos de risa. No siento que haya competencia. Nos llevamos bien, nos queremos mucho y nos súper respetamos. Nos conocemos desde hace años, no es un vínculo nuevo. Yo estoy feliz de estar con ellos. Habría que preguntarle a ellos, yo no sentí que hayamos estado en desacuerdo o que alguien haya hablado uno por encima del otro. Si pasó, no lo noté”, reconoció.

Firme y de carácter, aunque con mucha dulzura por dentro, Dolli se definió como jurado: “Me tiene que definir el público, pero me siento una persona ecuánime, correcta, recta, soy justa. Doy mi opinión en cuanto a mi percepción personal”.

“A veces no es lo que siente el otro, podemos estar en desacuerdo desde con el jurado hasta con el participante. Pero trato de ser lo más recta posible y no tomar partidos”, cerró.

