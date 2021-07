@marceloperaltm

“Hola, hola…mirá cómo lo tengo a este…”, dice Diego Torres apenas un segundo después de conectarse a Zoom para una entrevista exclusiva con DiarioShow.com; y mientras baja la cámara muestra a su perro Gardel, que está literalmente a sus pies “pegado acá, por la tormenta, este es medio cagón entonces necesita estar pegado el loco”, cuenta.

Y mientras se empieza a reír dice: “Para mí mejor, porque me mantiene los pies a temperatura”. De esta manera, el carismático cantautor nos abrió las puertas de su casa para revelar todos los detalles de su último disco, cuya portada adivinamos ahí a sus espaldas, al igual que una guitarra criolla negra, que más tarde tomará protagonismo en nuestra charla. Consultado por la tapa del disco y cómo se dio hacer la foto recordó: “Esta foto tiene una anécdota, porque convoqué a un fotógrafo amigo nuestro que es un capo en lo que es turismo de aventura, y lleva gente a sacar fotografías de animales especiales como el yaguareté, como las ballenas y orcas alrededor de Sudamérica. Tiene unas fotos increíbles, submarinas también y como tenía esta idea de lo náutico, del mar, de la metáfora que juega en el disco llegamos a esta foto que queríamos del agua”.

Entonces, “se lo propuse a Sony, me preguntaban por el Instagram, y cuando entran ven todas fotografías de animales. Se generó una pausa, todos mirábamos y decíamos 'bueno lo convocó el artista, qué vamos a hacer , entonces los miro y les digo 'ven que se lleva bien con los animales, entonces conmigo se va a llevar muy bien, así que va a salir todo perfecto el trabajo'”.

Torres, que está en pareja hace 17 años con Débora Bello, señaló que “realmente fue un equipo entre él y mi mujer, que aportó mucho al concepto, la foto, la búsqueda, a ella le gusta mucho ese trabajo y nos fuimos a las 5 de la mañana a buscar el amanecer, a hacer la foto y ahí está, y mágicamente salió y sentimos que era la tapa natural del disco”.

Débora y Nina, las mujeres de su vida.

Vigencia y arte

Luego de participar en nueve películas, además de varios programas de televisión, y ante la posibilidad de sumarse a algún proyecto, el artista comentó que está “con muchas ganas de volver al oficio. Siempre, leyendo proyectos, tengo amigos directores, guionistas, y me encanta todo el tiempo estar en contacto con ellos. Con los que he trabajado, sigo manteniendo relación, directores de videos, tengo un amigo que está preparando una ópera prima, asi que sí, siempre está el oficio y como siempre digo, no me importa ser protagonista, no protagonista, me importa hacer una experiencia, algo simpático, asi que ahora que las producciones están volviendo, quizás se dé”.

Y acota: “De hecho tenía propuestas pero bueno, tenía que terminar el disco, realmente sentí que tenía que poner el culo en la silla y ponerme los plazos de entrega que son los que hacen que te meten presión a decir, 'flaco' -y se señala la muñeca como indicando un reloj- “algo que todos necesitamos en algún momento, porque si no entras como en un letargo. De las canciones se dice que no se terminan nunca, se abandonan, porque cuando uno siente que ya no hay más que hacer por ellas, entonces todo ese proceso hay que acompañarlo hasta que decís 'bueno, ok ya está'. En cualquier momento volveré ahí a participar en algo”.

Los talentosos Torres

Con Diego hablamos de su esposa, de su célebre mamá, Lolita, y de su hermana, ¿y su sobrina Ángela? “Lo que le pasa lo vivo, lo disfruto y me da orgullo como tío. Y también ella tiene una personalidad muy fuerte y un camino propio, y su búsqueda, y yo estoy ahí siempre dispuesto a acompañarla, así que me encanta todo el trabajo que viene haciendo, empezó de muy chiquita y fue creciendo como persona y como artista al mismo tiempo. Y veo también a Benja, otro sobrino que también está componiendo, escribiendo, haciendo sus primeros pasos muy bien, y a otro, Pedro, que es tremendo guitarrista, toca conmigo en la banda, y además compone, produce y hace cosas y graba. Así es que es una familia donde todos tienen su dosis de artista y está bueno acompañarlos”.

Se siente orgulloso de su sobrina Ángela.

Canciones y más canciones

El 23 de julio, a las 22, en una ceremonia que podrá seguirse por la señal televisiva TNT y por Radio Nacional, se entregarán los Premios Gardel, y su tema “Amanece” fue nominado como Canción del año. “Todos los que hacemos canciones sentimos como un orgullo una candidatura así. Creo que 'Amanece' además es para mi muy especial, porque primero la empecé a escribir con Jorge Villamizar de Bacilos, amigo, ecuatocolombiano, y él la quería llevar por una historia, y yo la quería llevar por esto que nos estaba pasando entonces me dijo (imita el tono): 'Hermano, siéntete libre y haz lo que sientas'” cuenta Diego.

Dispuesto a hablar a fondo sobre el arte de tapa, los invitados y las melodías de su último trabajo, "Atlántico a pie", Diego contó: “Tiene como esa aventura musical de diferentes ritmos, de diferentes colaboraciones y artistas que se han sumado a participar. Tenés un reggae, un charleston, temas que combinan cosas, elementos latinos con el flamenco como es en el caso de 'Veneno' con Buika, que es una cantante hija de africanos, nacida en Mallorca, negra como la noche y que canta flamenco como si hubiera nacido en una dinastía de gitanos. Es una artista muy especial que no hace duetos casi con nadie, y nos conocimos por Yadam (el productor, Miguel González) que es amigo de ella y nos caímos bien”.

También describió entre los lujos de este álbum “poder tener a Ivete Sangalo de nuevo, que para mí es una diosa humana, es el poder de la mujer, su voz, su persona, nos queremos mucho y siempre agradecido cuando la convoco a ella. Cuando le mandé la canción me dijo 'ay, amigo qué linda canción, me encanta' y creo que ella también redondea en esa canción todo”.

Es su primer álbum de estudio desde "Buena Vida", editado en 2015.

Visiblemente entusiasmado con los resultados, el cantante apunta que “son muchas cosas diversas, enriquecedoras para mí, para el disco, para mi música, y por eso estoy agradecido y a todos los que ya se habían sumado, porque acá adentro de este álbum también está 'Un poquito' con Carlos Vives, 'Este corazón' con Fonseca, 'Amanece' con Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García”.

Más tarde señaló que con la pandemia, “un poco, este tiempo me dio la posibilidad de armar todo este mundo de 'Atlántico a pie' que no es solamente un disco; estoy armando un documental porque como verás hay mucho para contar, tengo mucho material grabado, filmado, Yadam tiene oficio para filmar y yo tengo el oficio de actor, entonces claro, se pararon las giras, se pararon un montón de cosas, y teníamos una energía que dijimos 'vamos a ponerla en trabajo'”

Acerca del título elegido para el disco, Torres cuenta que “escribiendo, componiendo para este álbum me aparece la frase 'Atlántico a pie' y me encantó, sentí como una señal, porque mi música siempre empezó en mi tierra, viajando, y empecé a viajar por la región, por Latinoamérica, a cruzar a España y el Atlántico yendo y viniendo, tantas veces. Y mi madre le cantaba a los inmigrantes españoles que estaban en Argentina, que venían en barco y yo décadas después le cantaba a muchos argentinos y latinos que se iban a vivir a España. Encontré el título perfecto que identifica esta obra, este disco, este momento y este mundo que uno viene viviendo”.

