Diego Pérez se encuentra en un gran momento profesional, con motivo de la clásica obra "Toc Toc", de la cual es parte en el Multiteatro Comafi, y del reciente estreno de su propio programa en el Canal de la Ciudad, "Desperezate". El conductor comenzó el magazine acompañado de Mercedes Mora en temas de actualidad, Cecilia Pirolo en Deportes, Mercedes Cordero en Espectáculos y Jimena La Torre como columnista rotativa.

.

En charla con DiarioShow.com, el conductor comentó su búsqueda en el ciclo. "Es un horario donde en otros canales de cable priman los noticieros y lo que queremos es ser una opción donde haya entretenimiento, que haya información desde ya, pero también información deportiva, del espectáculo, números musicales o de repente algún segmento de cocina", aseguró.

A pesar de su buen presente, en abril muchos de los fanáticos y colegas que le tienen un gran cariño a Diego Pérez, se preocuparon por el pico de presión que tuvo y que lo obligó a suspender una de sus funciones en "Toc Toc".

"Es un suceso teatral muy fuerte y estoy feliz de hacerlo. Lamentablemente tuve que suspender una función por que tuve un pico de presión como producto del estrés. A nivel familiar tuve un año muy dificil, se me agravó con la muerte de mi mamá y mi papa. Con poco tiempo de diferencia se me fueron los dos y no fue fácil asimilarlo", indicó.

Diego Pére con el elenco de "Toc Toc".

"Ahora estoy controlado. Tengo a mis médicas que me están ayudando. Estoy con una medicación, más allá de que estar cuidándome a todo nivel con el estrés con la comida, con todo. Tuve un poquito de miedo porque esto era algo nunca me había pasado", agregó al respecto.

A pesar de ese momento complicado de salud, el comediante destacó qué es lo que más disfruta de su experiencia en el escenario: "La gente cuando viene al teatro eligió ir a ver lo que vos haces. Es una hora y media donde la gente está para vos y vos estás para ellos, es una comunión hermosa entre el público y vos que les das todo para que se vayan felices".

A casi tres semanas de su estreno, el programa de Diego Pérez ya tuvo de invitados a varias figuras, como José María Listoriti, Pamela David, Raúl Lavié, Julia Zenko, Lowrdez de Bandana, entre otros.